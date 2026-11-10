La fiesta del Gran Fondo Siete Lagos sigue sumando propuestas. En esta edición, uno de los eventos deportivos más importantes de la Patagonia contará con una actividad destinada exclusivamente a los más chicos: el Gran Fondo Kids.

La iniciativa se desarrollará el sábado 21 de noviembre desde las 12 en la Plaza San Martín de San Martín de los Andes y está dirigida a niños y niñas de entre 4 y 12 años. El objetivo es que las familias puedan participar de la experiencia en la previa de la gran competencia que une San Martín de los Andes con Villa La Angostura.

Circuitos según la edad

La organización dispuso cuatro categorías con distancias adaptadas para cada grupo etario.

Los participantes de 4 y 5 años competirán en la categoría Mini, con un recorrido de 100 metros. Los niños de 6 y 7 años integrarán la categoría Peque 1, que tendrá un circuito de 400 metros, mientras que los de 8 y 9 años correrán en Peque 2, con un kilómetro de extensión.

La categoría Teens, destinada a chicos de entre 10 y 12 años, recorrerá dos kilómetros y será la única con clasificación y premiación para los tres primeros puestos.

En las categorías más pequeñas la propuesta tendrá carácter recreativo y todos los participantes recibirán una medalla finisher.

Una jornada para disfrutar en familia

Además del aspecto deportivo, la actividad busca sumar a las familias a la celebración del Gran Fondo Siete Lagos, una prueba que año tras año reúne a miles de ciclistas de distintos puntos del país y del exterior.

Para participar será obligatorio contar con bicicleta en condiciones, utilizar casco y presentar una autorización firmada por padres o tutores.

La organización también invitó a los participantes a colaborar con la Escuela de Aucapán mediante la donación de un útil escolar en buen estado.

Cuenta regresiva para una nueva edición

El Gran Fondo Siete Lagos volverá a convertir a la región en uno de los principales escenarios del ciclismo de ruta de Argentina.

La carrera principal se disputará el domingo 22 de noviembre sobre los tradicionales 110 kilómetros que unen San Martín de los Andes y Villa La Angostura

El programa incluye además una contrarreloj individual, la Expo Bici y distintas actividades vinculadas al mundo del ciclismo.

Las inscripciones para el Gran Fondo Kids son gratuitas y pueden realizarse a través del sitio oficial del evento.