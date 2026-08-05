La depuración que River comenzó después del Mundial 2026 sigue sumando capítulos. Mientras algunos futbolistas ya encontraron nuevo destino, otros continúan negociando su salida y podrían abandonar el club en cuestión de días. Entre ellos aparecen dos nombres de peso: Matías Viña y Kendry Páez, ambos mundialistas con sus respectivas selecciones y actualmente apartados del plantel principal en el predio de Cantilo.

La situación del lateral uruguayo parece ser la más avanzada. Viña, que llegó a principios de año desde Flamengo para pelear un lugar con Marcos Acuña, quedó relegado en la consideración del cuerpo técnico y busca una salida que le permita recuperar continuidad. Con seis meses más de préstamo vigentes en River, el defensor entiende que su ciclo en Núñez está prácticamente terminado.

En ese contexto, desde Europa surgieron dos interesados concretos. Tanto Getafe de España como Olympiacos de Grecia iniciaron gestiones para quedarse con el ex Nacional de Montevideo mediante una cesión con opción de compra. Como el pase pertenece a Flamengo, la decisión final dependerá del conjunto brasileño, que analiza la mejor alternativa para el futuro del jugador.

El interés del club español no es casual. Getafe mantiene una buena relación con River tras la transferencia de Mauro Arambarri y ve en Viña una oportunidad de mercado para reforzar el sector izquierdo. Del otro lado aparece Olympiacos, que busca cubrir la salida de Francisco Ortega y considera al uruguayo como una alternativa de experiencia para afrontar la temporada.

Más compleja es la realidad de Kendry Páez. La joven promesa ecuatoriana tampoco forma parte de los planes inmediatos del Millonario, aunque en su caso todavía no aparecieron ofertas formales. Quien se mueve activamente es Chelsea, dueño de su ficha, que pretende encontrarle un nuevo destino para que sume minutos y continúe con su desarrollo.

La apuesta de los ingleses por River no dio los resultados esperados. Después de interrumpir su préstamo en Racing de Estrasburgo para enviarlo a Núñez, el mediapunta apenas disputó 14 encuentros y acumuló 461 minutos, una cifra muy por debajo de lo proyectado cuando llegó como una de las grandes promesas del fútbol sudamericano.

Mientras tanto, en River siguen resolviendo el futuro de los jugadores que quedaron al margen. Las recientes cesiones de Maximiliano Salas a Independiente Rivadavia e Ian Subiabre a Tigre marcaron el inicio de una limpieza que promete continuar durante este mercado de pases.

Con Viña cerca de regresar al fútbol europeo y Kendry Páez buscando un nuevo horizonte, el predio de Cantilo comienza lentamente a perder habitantes. Y en Núñez esperan que las próximas semanas terminen de cerrar un capítulo que generó más de una polémica puertas adentro del club.