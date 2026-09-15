En la continuidad del fútbol inglés luego del fin de semana de Premier League, hubo aporte argentino con el gol de Alexis Mac Allister en el 1-0 parcial de Liverpool ante Tottenham por la EFL Cup. Los Reds, que venían de empatar sin goles por la liga el fin de semana, están avanzando a la cuarta ronda ante los Spurs, que siguen sin poder ganar oficialmente en la temporada.

El tanto del argentino llegó a los 21 minutos de juego. Luego de una jugada de Rio Ngumoha, el volante de la Selección recibió del juvenil llegando por el centro y abrió el pie para ejecutar un remate colocado espectacular que dejó parado al arquero Martin Dubravka y se transformó en el tanto que por el momento le da la ventaja a Liverpool en Anfield. Es el segundo gol del argentino en la temporada luego de marcarle a Atlético Madrid en el cruce de Champions League.

Del lado de Tottenham, que todavía no pudo ganar ni hacer goles en cuatro fechas de Premier League pero llegaba a esta instancia de EFL Cup tras un 5-1 contra Charlton, el zaguero Marcos Senesi, también integrante de la Albiceleste en el Mundial 2026, va de arranque. Luego de su llegada desde Bournemouth, el ex San Lorenzo arrancó de titular pero perdió el puesto y hoy integra la alineación alternativa de los londinenses, que por ahora siguen sumando malos resultados a su difícil arranque de campaña.