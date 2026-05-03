En una muestra más de su gran momento, Jannik Sinner aplastó por 6-1 y 6-2 a Alexander Zverev y se quedó con el Madrid Open. El italiano, número 1 del ranking, se impuso en menos de una hora y con récord, ya que se convirtió en el primer jugador en lograr cinco trofeos de Masters 1000 consecutivos, conquista que lo afianza más en la cima del circuito masculino y lo candidatea en Roland Garros.

Ya corrían seis minutos de partido y Sinner se había quedado con el saque de Zverev para ponerse 2-0 en un primer set que mostró cómo iba a ser esta final. La frustración del alemán fue elocuente y un presagio de lo que vino poco después. En apenas 25 minutos, el italiano se adueñó del primer set por 6-1 al conseguir otros dos quiebres para desmoralizar completamente a su rival.

Ya en el segundo parcial, la historia no sería demasiado distinta. En el tercer game, el Zorro aplicó nuevamente la agresividad de sus golpes para tomar un quiebre y confirmarlo con su saque, con el que hizo muchísima diferencia (27 de 29 puntos ganados con el primer servicio). Pese a un intento de Zverev, el alemán volvió a sufrir una ruptura que dejó el juego 5-2 y Sinner selló su triunfo sacando para su primera conquista en la Caja Mágica. Desde que ganó el pasado año el de París, el italiano estuvo imparable y le añadió los cuatro primeros Masters 1000 del curso: Indian Wells, Miami, Montecarlo y ahora Madrid.

El "baño" de Zverev en reconocimiento al campeón Sinner. (Foto: AFP)

"Me alegra seguir creyendo en mí. Estoy cumpliendo cada día, en cada entrenamiento, intentando hacer las cosas correctas con la disciplina correcta. Para hacerlo, necesitas tener el equipo adecuado a tu alrededor y yo lo tengo. Estoy muy contento, también por el equipo, esto significa mucho para todos nosotros", dijo un Sinner que con apenas 24 años ha ganado ocho de los nueve Masters 1000 del calendario, quedando muy cercano a la colección que solamente Novak Djokovic tiene en su haber.