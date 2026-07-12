Luego de volver a consagrarse en Wimbledon 2026 al vencer a Alexander Zverev en la final, el número 1 atravesó otra barrera: Jannik Sinner alcanzó las 100 victorias en Grand Slam con su triunfo ante el alemán. El 6-7 (7), 7-6 (2), 6-3 y 6-4 que le entregó su segunda consagración consecutiva en el All England significó también que el italiano se metiera en el selecto club de tenistas que acumulan un centenar de éxitos en torneos grandes.

Luego de las dudas sobre su físico tras sufrir el calor extremo, el camino de Sinner empezó con complicaciones: las altas temperaturas y un Miomir Kecmanović inspirado lo obligaron a llegar al quinto set para quedarse con su compromiso de primera ronda. No obstante, desde allí su trayectoria se encauzó al punto de no ceder ningún set hasta la final.

Por el camino quedaron Nuno Borges por 7-6 (4), 7-6 (2) y 6-4, Jenson Brooksby (6-4, 6-3 y 6-4), Shintaro Mochizuki (6-3, 7-6 (0) y 6-3) y, por último, Jan-Lennard Struff (7-5, 7-6 (4) y 6-3), ruta que lo condujo a las semifinales, donde se impuso sin problemas en sets corridos sobre Novak Djokovic. Ya en el duelo decisivo, superó el arranque que lo tuvo cediendo el primer set contra Zverev para consumar luego una actuación impresionante al ganarle en cuatro tandas y quedarse con su quinto Grand Slam.

El décimo en defender la corona

Además del título y la marca de las 100 victorias, Sinner se convirtió en el décimo jugador en defender Wimbledon exitosamente en la Era Abierta. En un 2026 más que positivo para el Zorro, lidera el circuito en títulos individuales ganados este año, se quedó con los cinco torneos Masters 1000 de esta temporada: Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid y Roma. Al conseguir este último, se convirtió en el segundo jugador en completar la colección de títulos Masters 1000, después de Djokovic.