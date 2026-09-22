El 2026 puede titularse como el año más esperado en la carrera del tenista alemán Alexander Zverev. A lo largo de su trayectoria estuvo muy cerca de conseguir títulos importantes, pero para los grandes protagonistas del tenis hay una cuenta pendiente que marca la diferencia: conquistar un Grand Slam.

Los cuatro grandes torneos son el Abierto de Australia, Roland Garros, Wimbledon y el Abierto de los Estados Unidos. Y en este 2026, Zverev logró conquistar dos de ellos.

Primero llegó Roland Garros, en París. Allí consiguió su primer título de Grand Slam y se sacó de encima un peso que llevaba durante muchos años, después de haber alcanzado también la final del Abierto de los Estados Unidos algunos años atrás.

Luego llegó Wimbledon, donde alcanzó nuevamente la final, aunque cayó frente al número uno del mundo, Jannik Sinner.

Pero Zverev se recuperó rápidamente y se preparó de manera muy profesional para afrontar el último Grand Slam de la temporada. Y en el Abierto de los Estados Unidos llegó su segunda gran conquista del año. En Nueva York superó partidos muy complicados y terminó imponiéndose en la final frente al estadounidense Ben Shelton.

Así, Alexander Zverev ya puede colocar en su palmarés dos de los títulos más importantes del tenis profesional, además de una final de Wimbledon. Y ahora se abre un nuevo desafío: un calendario 2027 en el que buscará competir mano a mano con Carlos Alcaraz y el italiano Jannik Sinner.

El tenis mundial tiene una nueva batalla por delante.