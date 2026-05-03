La previa del clásico entre Manchester United y Liverpool quedó atravesada por una noticia que encendió la preocupación en Inglaterra. Sir Alex Ferguson, una de las figuras más importantes en la historia del club, sufrió una descompensación en Old Trafford y debió ser trasladado a un hospital antes del inicio del partido.

El exentrenador, de 84 años, había llegado al estadio como lo hace habitualmente cada vez que el United juega de local. Su presencia en el palco directivo forma parte del paisaje emocional de Old Trafford, pero esta vez la jornada cambió de tono cuando comenzó a sentirse mal y tuvo que recibir asistencia médica.

Los primeros en intervenir fueron los servicios médicos del estadio, que lo atendieron en el lugar apenas se detectó el episodio. Luego, por precaución, Sir Alex Ferguson fue llevado en ambulancia a un centro de salud aproximadamente una hora antes del comienzo del encuentro, en medio de un operativo que rápidamente generó inquietud entre los hinchas.

Las primeras informaciones llevaron algo de calma: el estado del histórico entrenador sería estable y, según trascendió, se encontraba consciente mientras le realizaban controles preventivos. Ese dato fue clave para bajar la tensión inicial, aunque la noticia impactó fuerte por el recuerdo de su delicado antecedente de salud.

En 2018, Alex Ferguson sufrió una hemorragia cerebral que obligó a una cirugía de urgencia y que mantuvo en vilo al mundo del fútbol. Años más tarde, él mismo contó en el documental sobre su vida que temió perder los recuerdos y no poder volver a hablar, antes de lograr una recuperación que fue celebrada por todo el ambiente deportivo.

Por eso, el nuevo episodio despertó una reacción inmediata. Sin embargo, las primeras versiones indicaron que el malestar de este domingo no estaría vinculado con aquel cuadro. La prioridad, de todos modos, fue realizar los estudios correspondientes y seguir de cerca su evolución antes de dar por cerrado el susto.

La preocupación por Sir Alex Ferguson también se entiende por su peso dentro del Manchester United. Entre 1986 y 2013, condujo al equipo a una era histórica, con 13 Premier League, dos Champions League y cinco FA Cup, entre otros títulos. Esta vez, el viejo teatro de sus mayores conquistas volvió a girar alrededor de él, pero desde una espera cargada de cautela.