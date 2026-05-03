Un nuevo mes comienza y las energías se renuevan. Para dejarlo demostrado, Jimena La Torre lanzó sus presagios basados en el horóscopo para marcar cómo serán los primeros días del quinto mes del año.
Horóscopo de Jimena La Torre:
Aries: La Luna en Sagitario impulsa expansión laboral y te posiciona mejor frente a colegas. Tus ideas ganan respaldo y decisiones estratégicas abren oportunidades. Momento de crecer con visión y liderazgo.
Tauro: Jornada para fortalecer vínculos profesionales y generar acuerdos favorables. La Luna en Sagitario mejora tu proyección y te ayuda a captar apoyos para avanzar con seguridad en proyectos importantes.
Géminis: La Luna en tu opuesto activa competencia positiva y te impulsa a destacarte. Vincularte con personas influyentes fortalece tu posición y abre caminos de crecimiento profesional sostenido.
Cáncer: Esta energía favorece planes de expansión, estudios o viajes ligados al trabajo. Nuevos horizontes impulsan avances y acuerdos que mejoran tu desarrollo profesional con mayor proyección.
Leo: La Luna en Sagitario potencia tu creatividad y te ubica en un lugar de acción favorable. Tus ideas brillan, cortás con lo improductivo y avanzás hacia objetivos más sólidos y ambiciosos.
Virgo: Excelente jornada para renovar ideas laborales y retomar proyectos postergados. La Luna en Sagitario impulsa cambios positivos que mejoran tu visión y te ayudan a proyectar crecimiento.
Libra: Día favorable para pensar a futuro y organizar proyectos con optimismo. La Luna en Sagitario mejora perspectivas laborales y te impulsa a tomar decisiones con más confianza y claridad.
Escorpio: Esta energía te impulsa a valorar decisiones estratégicas y apoyarte en experiencias sólidas. Intercambios económicos y acuerdos laborales muestran señales positivas de crecimiento.
Sagitario: Con la Luna en tu signo se activan desafíos que impulsan tu crecimiento profesional. Es momento de asumir iniciativas, mostrar liderazgo y avanzar con entusiasmo hacia nuevas metas.
Capricornio: La Luna en Sagitario renueva tu optimismo y fortalece tu capacidad de trabajo. Mejoran perspectivas laborales y aparecen oportunidades para avanzar con más seguridad y visión.
Acuario: Proyectos colectivos se activan y retomar charlas con socios o aliados trae avances. La Luna en Sagitario impulsa ideas innovadoras que pueden transformarse en logros concretos.
Piscis: Jornada de acción para dar forma a ideas ambiciosas y transformar planes en hechos. La Luna en Sagitario impulsa decisiones valientes que mejoran tu rumbo profesional y tu confianza.