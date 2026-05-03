La intimidad de L-Gante volvió a aparecer en redes, pero esta vez lejos del ruido de los escenarios y de los conflictos que suelen rodearlo. El cantante abrió las puertas de la mansión que definió como su “casa de los sueños” y dejó ver el costado más personal de una propiedad pensada entre lujos, música y familia.

El recorrido llamó la atención por la dimensión de los ambientes y por la vista directa al lago, uno de los detalles que más impactó entre sus seguidores. L-Gante mostró una vivienda moderna, luminosa, con espacios integrados y una estética dominada por tonos claros, ventanales enormes y sectores preparados para disfrutar tanto adentro como afuera.

En una de las publicaciones, L-Gante resumió su felicidad con una frase sencilla: “La casa de mi sueños”. Desde allí, las imágenes permitieron ver una cocina amplia unida al comedor, un living con sillón de gran tamaño, una mesa baja de madera y una televisión imponente, todo conectado con el jardín mediante puertas vidriadas.

Pero el exterior también tuvo su propio protagonismo. La casa cuenta con una galería equipada con muebles de descanso, un sector verde, pileta y una postal abierta hacia la laguna del country. Ese conjunto refuerza la idea de un hogar pensado como refugio, con una mezcla de comodidad, exposición y disfrute cotidiano.

Uno de los rincones que más comentarios generó fue el dormitorio principal. El artista lo presentó como “La habitación de mis sueños” y mostró una cama matrimonial amplia, decoración sobria y un detalle difícil de pasar por alto: un jacuzzi vidriado ubicado junto a la cama, con salida visual hacia la pileta y el lago.

El recorrido también incluyó un espacio clave para su trabajo. Desde esa habitación se accede a un ambiente que el cantante convirtió en estudio de grabación, una decisión que une su vida diaria con la música. Así, la mansión no aparece solo como una propiedad ostentosa, sino también como un lugar donde puede producir sin salir de su casa.

La parte más emotiva llegó con el cuarto de Jamaica, su hija con Tamara Báez. “Acá armándole la cama de dos pisos que quiso Jami”, contó mientras mostraba los preparativos. Después agregó: “Todavía no puedo creer que linda habitación tiene mi princesa”. Tamara también reaccionó al gesto y escribió: “Tu felicidad es la mía. Te felicito por tu habitación y hogar nuevo mamita. Que seas siempre así de feliz, es lo que más le pido a Dios“.