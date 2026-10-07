Agustín Giay encontró una forma muy particular de acercarse a Soledad Pastorutti durante los festejos por la despedida de Lionel Messi. El defensor aprovechó que la cantante seguía en el césped del Monumental para hacerle una propuesta que terminó entre risas, con una prenda emblemática de La Sole en el centro de la escena.

La ocurrencia quedó registrada en un video que comenzó a circular por las redes. Allí, el entusiasmo de los seguidores se concentró en lo que el futbolista había conseguido. Uno de los comentarios lo resumió así: "hizo lo que cualquiera hubiese querido, quedarse con el poncho de La Sole". El poncho fue el protagonista de las respuestas a la publicación.

El planteo consistía en un intercambio: Agustín Giay ofreció el camperón oficial de la Selección que llevaba puesto y pidió a cambio el poncho usado por la artista en su actuación. Soledad Pastorutti aceptó enseguida y concretaron el trueque delante de los jugadores. Sus compañeros se rieron ante la iniciativa del defensor, que después se puso la prenda de la cantante.

El poncho de La Sole y su valor para los seguidores

Para los fanáticos, el atractivo estaba en la historia de ese poncho. Es una de las marcas más reconocibles de la folklorista y, en este caso, había acompañado su homenaje al capitán. En X, un usuario destacó esa combinación: “Giay, de ese poncho hay uno solo y lo usó La Sole para cantarle a Messi. En 30 años vale fortuna”.

Con Brindis, uno de sus clásicos, la cantante había aportado uno de los momentos musicales posteriores al amistoso de Argentina ante Benín. Cuando terminó su actuación, permaneció en el césped junto al plantel, mientras Messi les hablaba a los hinchas. Fue durante esa parte del homenaje cuando el defensor se acercó para preguntar si aceptaba cambiar las prendas.

Entre los seguidores se abrió un debate sobre quién había salido ganando. Algunos valoraron el camperón de la Selección; muchos otros señalaron la carga sentimental del poncho por su relación con la artista y con aquella noche. El mensaje "tiene mística ese poncho" expresó ese valor que le atribuían más allá de su uso como abrigo.

A cambio del poncho, La Sole recibió el camperón que había llevado Agustín Giay durante la despedida. Cada uno se quedó con una prenda vinculada con el otro, en medio de una fiesta que reunió al fútbol y la música. La aceptación inmediata de Soledad Pastorutti convirtió aquel pedido del defensor en un recuerdo inolvidable de esta noche mágica.