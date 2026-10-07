Grupo Cali salió a dar explicaciones después de que el cierre musical preparado para Lionel Messi no llegara al escenario del Monumental. El comunicado difundido en sus redes habló de una suspensión, pidió comprensión a quienes esperaban la sorpresa y dejó abierta una pregunta sobre lo que pasó antes de la presentación.

Una frase del mensaje mostró dónde seguían los músicos a pesar de no haber podido actuar: "igualmente seguimos en el vestuario". La publicación ubicó al grupo junto al plantel y mantuvo un tono de ironía, mientras transmitía disculpas para el público. También remarcó la ilusión y las ganas que tenían de que el número saliera como lo habían imaginado.

La actuación iba a reunir al cantante santafesino Sergio Torres y al acordeonista Darío Zanco, dos nombres históricos vinculados a Grupo Cali. Habían sido elegidos para el tramo final de la despedida de Lionel Messi, después del amistoso ante Benín. La propuesta buscaba acompañar ese cierre con los ritmos tropicales asociados a la juventud del capitán argentino.

Qué explicó Grupo Cali sobre la suspensión

Para explicar la suspensión, la agrupación habló de "causas de fuerza mayor". Sobre el origen del problema, el mensaje indicó: "lamentablemente cuestiones relacionadas con la organización que hicieron que no pudiera desarrollarse como esperábamos". Lo presentó como algo ajeno a los músicos, sin precisar qué había fallado antes de que pudieran subir a escena.

El número formaba parte de una programación que había reservado la música para distintos momentos de la jornada. La apertura estaba prevista desde las 17:30, con Un Poco de Ruido, y para después del partido se habían anunciado las presentaciones de Soledad Pastorutti y Ulises Bueno. La sorpresa final completaba ese recorrido, con un cierre previsto para después de las 22:30.

Dentro de la cancha, la Selección argentina había ganado por 3-0 y Lionel Messi había marcado de penal su gol número 126 con la camiseta nacional. El encuentro comenzó a las 20, mientras que el homenaje contemplaba también espectáculos posteriores. Torres y Zanco debían participar de esa última parte, cuando la despedida pasara del fútbol a la música.

Las disculpas de Grupo Cali llegaron con un pedido de comprensión, aunque la explicación quedó incompleta. El mensaje señaló cuestiones de la organización y desvinculó a los artistas de la suspensión. Para reconstruir por qué una actuación preparada terminó sin concretarse, todavía falta el dato que el comunicado no aportó: qué ocurrió antes de que los músicos pudieran salir al escenario.