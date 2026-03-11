Arrancó la segunda fecha de la Conferencia Sur de la Liga Federal de Básquet. Centro Español fue contundente sobre Pacífico, y al igual que Perfora, sumó su segundo triunfo en fila. Los verdes, doblegaron de local al Deportivo Roca.

Segundo triunfo en fila del elenco de Plottier. Los dirigidos por Mauricio Santangelo volvieron a mostrar un sólido andar defensivo- ofensivo ante un Decano, que volvió a caer, y mostrando una deslucida imagen.

De entrada mostró credenciales, con parciales de 23-11, y 14-8, para ir al descanso 37- 19. En el tercero el torito no bajó su intensidad y mantuvo distancias que llegó a ser superior a 20, cerrando 56-36, y sin sobresaltos en el último.

Acodta, goleador con 18 puntos - Fotos Pablo Chagumil

Adriel Acosta con 18 puntos el goleador de la noche, Marillan aportó 17 y Casacchia 11. Lucas Romera hizo 11 en la visita, seguido por los 9 de Maranguello.

Por otro lado en Plaza Huincul, Perfora también cosechó su segundo triunfo en fila. El verde doblegó al Deportivo Roca por 86-75. Los parciales fueron para el elenco de Claris por 26-22, 46-38, 64- 57, y el último con un cuarto de 22-18.

Gran noche de Julián Ruiz, con valoración de 34, producto de 23 puntos, 6 rebotes y 7 asistencias. Vicentín aportó 20, y Santiago Candía 17. En el naranja el mejor fue Fernández con 19, más los 13 de Pamich.

La Fecha sigue hoy 21hs, con Atlético Regina recibiendo a Petrolero Argentino, y el viernes se cierra con Independiente ante Regina 21hs.