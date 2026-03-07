Culminó la primera fecha de la Conferencia Sur de la Liga Federal de Básquet. Independiente se quedó con el clásico sobre Pacífico por 83-78 como visitante, dejando una buena imagen en el debut de ambos.

En un atractivo cotejo, el Rojo dominó las acciones de principio a fin, supo tomar distancia de hasta 21 puntos, y terminó festejando en recinto ajeno. Con un Joaquín Marcon dominante bajo el poste, y el gran trabajo en la base de Drazen Sinigoj, el elenco que dirige Andrés García dio el golpe en una cancha donde el equipo de Rubio no perdía hace meses.

Pacífico tuvo reacción en el último pero no le alcanzó. Foto: Pablo Chagumil

En la primera mitad, la visita fue más efectiva en el aro contrario y cerró el primer cuarto 26-18. En el tercero, supo capitalizar los rebotes ofensivos y dejar sin soluciones claras al rival en ataque, dejando la primera mitad 46-33.

En el tercero, Marcon siguió dañando en la zona pintada, la pelota circuló con fluidez, y el rojo sacó la máxima de 68-47, ante un Decano que le costaba hacer pie, y que se mantenía con vida por los aportes de Soria y el manejo de Roumec.

El Rojo comenzó con el pie derecho en casa de su clásico rival. Foto: Pablo Chagumil

En el último, el dueño de casa tuvo la reacción necesaria, comenzó achicar diferencias y defender mejor, pero el margen conseguid duarte todo el partido, le permitió a Independiente cerrar de forma inteligente el cotejo, y llevarse la victoria por 83-78.

Marcon la figura con 23 puntos, seguido por Sinigoj con 19 y Mateo Isolabella con 12. En el local Marco Roumec redondeó 21 puntos, seguido por Soria con 14 y 10 de Maranguello.