El regreso a River quedó, al menos por ahora, descartado. Claudio “Diablito” Echeverri continuará su carrera en Europa y será nuevo jugador del Girona de España, club al que llega a préstamo desde el Manchester City luego de interrumpir anticipadamente su cesión en el Bayer Leverkusen.

El mediapunta, surgido en Núñez, no logró asentarse en el conjunto alemán, donde tuvo escasa continuidad y decidió cortar su estadía antes de tiempo. Esa situación abrió el abanico de posibilidades y volvió a poner sobre la mesa la chance de un retorno al fútbol argentino. River se ilusionó, pero la decisión final fue otra.

Desde el City Group, propietario tanto del Manchester City como del Girona, optaron por mantenerlo en el Viejo Continente y ubicarlo en un contexto donde pueda sumar minutos con mayor regularidad. El préstamo será hasta junio de 2026, en una operación interna entre clubes que comparten el mismo grupo inversor.

El escenario que encontrará Echeverri no será sencillo. El Girona atraviesa un presente complejo en La Liga: se ubica en el puesto 18, con 15 puntos, en zona de descenso directo. Sin embargo, esa urgencia deportiva podría abrirle un espacio para tener protagonismo y continuidad, algo que no consiguió en Alemania.

La intención del futbolista era volver a River, pero el Manchester City priorizó su desarrollo en Europa. Así lo había anticipado su representante, Enzo Montepaone, días atrás: “Es lo que Claudio quiere, pero no es el deseo del Manchester City. Su futuro será en Europa”.

En el Bayer Leverkusen, el Diablito disputó apenas 270 minutos repartidos en 11 partidos, con un promedio de poco más de 20 minutos por encuentro. Su única participación decisiva fue una asistencia en la Champions League ante Copenhague, en septiembre, números que quedaron lejos de las expectativas iniciales.

Echeverri fue adquirido por el Manchester City en 2024 por 18,5 millones de euros, pero la fuerte competencia en el plantel le impidió encontrar un lugar. Ahora, en España, tendrá una nueva oportunidad para mostrarse, sumar rodaje y recuperar sensaciones.

El objetivo no es menor: el mediapunta necesita continuidad para mantenerse en el radar de la Selección Argentina, con la Copa del Mundo 2026 en el horizonte. “Claudio necesita jugar porque tiene chances de ser considerado para el Mundial”, remarcó su agente. Por eso, el Diablito se queda en Europa. River, esta vez, deberá esperar.