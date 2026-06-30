José María Canale convirtió este lunes el penal decisivo con el que Paraguay eliminó a Alemania en la definición desde los doce pasos y avanzó a los octavos de final del Mundial.

El encuentro se disputó en el Estadio de Boston y terminó 1-1 luego de los 90 minutos reglamentarios y el tiempo suplementario. Julio Enciso abrió el marcador para Paraguay y Kai Havertz igualó para el conjunto europeo.

En la tanda de penales, la serie llegó hasta la muerte súbita. Allí apareció Canale, que jugó los 120 minutos, para ejecutar el disparo definitivo y sellar el 4-3, mientras el arquero Orlando Gill fue una de las grandes figuras de la clasificación paraguaya.

El penal que cambió el destino de Paraguay

La definición alcanzó su punto máximo de tensión cuando José María Canale caminó hacia el punto penal.

El defensor mantuvo la calma y ejecutó un remate preciso que dejó sin posibilidades a Manuel Neuer, desatando el festejo paraguayo y consumando una de las mayores sorpresas de lo que va del Mundial.

La eliminación también significó un duro golpe para el equipo dirigido por Julian Nagelsmann, uno de los candidatos a pelear por el título.

José María Canale vuelve a escribir una página histórica

No es la primera vez que el defensor paraguayo aparece en un momento decisivo.

Hace apenas unos meses fue el gran héroe de Lanús en la final de la Recopa Sudamericana, cuando convirtió un agónico gol de cabeza en el minuto 118 frente a Flamengo en el estadio Maracaná para encaminar un título histórico.

Aquella noche confesó una anécdota que rápidamente se volvió viral.

"De chico jugaba a la Play y decía: algún día voy a hacer un gol en el Maracaná."

Ese sueño terminó cumpliéndose y ahora suma otro capítulo inolvidable al convertir el penal que eliminó a una potencia mundial.

El recorrido de Canale hasta convertirse en referente de Paraguay

José María Canale nació en Itauguá el 20 de julio de 1996.

Se formó en Libertad y también jugó en Nacional y Sol de América antes de llegar al fútbol argentino.

Su carrera continuó por Newell's, Godoy Cruz, un préstamo en Querétaro y posteriormente su regreso a Lanús, donde terminó consolidándose como titular y protagonista de los principales títulos recientes del club.

El impacto de la clasificación paraguaya

La victoria representa una de las mayores alegrías del fútbol paraguayo en los últimos años.

Eliminar a una selección como Alemania fortalece las aspiraciones de la Albirroja en el Mundial y confirma el crecimiento de un equipo que combina jóvenes figuras como Julio Enciso con futbolistas experimentados como Gustavo Gomez.

Además, la actuación del arquero paraguayo fue determinante para sostener al equipo durante la definición por penales.