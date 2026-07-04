El duelo entre Francia y Paraguay dejó mucho más que fútbol. En medio de la lucha por un lugar en los cuartos de final del Mundial 2026, Kylian Mbappé y Juan José Cáceres protagonizaron una historia paralela que fue escalando en intensidad hasta convertirse en uno de los momentos más comentados del partido.

Durante los primeros minutos, el cruce entre ambos parecía desarrollarse dentro de los límites habituales de un encuentro de alta exigencia. Incluso hubo gestos de cordialidad y algunas conversaciones que mostraban respeto mutuo. Sin embargo, con el correr de los minutos, la paciencia del delantero francés comenzó a agotarse.

Paraguay había diseñado un plan específico para incomodar a la máxima estrella francesa y Cáceres fue el encargado de ejecutarlo. El defensor no le dio espacios, lo siguió por distintos sectores del campo y convirtió cada intervención de Mbappé en una batalla física. A los seis minutos ya había protagonizado una imagen que recorrió las redes sociales, cuando abrazó al atacante para impedir una de sus corridas.

Pero el episodio que cambió el clima llegó cerca del final de la primera etapa. Molesto por la presión constante y por la intensidad de la marca paraguaya, Mbappé reaccionó con furia tras una nueva disputa de balón y lanzó un insulto en perfecto español que no pasó desapercibido.

Así, lo que había comenzado como un simple duelo individual terminó transformándose en una batalla personal. De los gestos amistosos al insulto, Mbappé y Cáceres protagonizaron un enfrentamiento que elevó la temperatura de unos octavos de final que -en palabras del Cholo Simeone- se jugaron con el cuchillo entre los dientes.