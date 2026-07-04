Cómo viajar a Atlanta para ver a la Selección argentina en octavos del Mundial 2026: opciones, costos y consejos

Tras el avance de la Selección a los octavos de final del Mundial 2026, muchos argentinos buscan viajar a Atlanta para alentar al equipo comandado por Lionel Scaloni ante Egipto. En ese escenario, se desata un carrera por adquirir vuelos de última hora.

La ciudad estadounidense se convierte así en un punto de encuentro para miles de fanáticos que intentan conseguir vuelos, alojamiento y entradas en tiempo récord, en un contexto donde la demanda turística internacional se dispara.

Cómo llegar a Atlanta desde Argentina

La alternativa más rápida para quienes parten desde Buenos Aires sigue siendo el vuelo directo de Delta Air Lines entre Ezeiza (EZE) y Atlanta (ATL), una ruta de aproximadamente 10 horas de duración que conecta con el principal centro de operaciones de la aerolínea estadounidense. No obstante, para un viaje decidido a último momento, los pasajes directos se encuentran entre los más caros del mercado. Plataformas turísticas muestran tarifas de referencia superiores a los US$ 1.600 por persona ida y vuelta, aunque los valores pueden incrementarse significativament

La mayoría de las personas que aún buscan llegar a Atlanta desde Argentina recurren a combinaciones. Las opciones más frecuentes incluyen vuelos con escalas operados por Aerolíneas Argentinas, LATAM, Copa Airlines, American Airlines, Avianca, Air Canada y Arajet, generalmente vía Lima, Panamá, Bogotá, Miami, Dallas o Toronto.

En condiciones normales, los itinerarios con una escala suelen ubicarse entre US$ 1.000 y US$ 1.500 ida y vuelta, mientras que algunas combinaciones de bajo costo pueden encontrarse desde valores inferiores, aunque con tiempos de viaje considerablemente más extensos y equipaje limitado.

Tras la victoria de este viernes ante Cabo Verde, Aerolíneas Argentinas emitió un aviso en sus redes sociales. “Te ofrecemos vuelos para que puedas viajar desde Buenos Aires a Atlanta, con conexión vía Miami, y acompañar a Argentina en 8vos. Cada partido es una nueva ilusión. Viví la emoción desde la tribuna, compartí la pasión con miles de hinchas y sé parte de una experiencia que quedará para siempre. ¡No dejes pasar esta oportunidad de acompañar a Argentina!”, sostuvieron desde la línea de bandera.

Qué hacer en Atlanta durante el Mundial 2026

Más allá del fútbol y de ver a Lionel Messi en acción, Atlanta ofrece una experiencia turística completa para quienes viajen a alentar a la Selección argentina de fútbol masculino.

Entre sus principales atractivos se destacan:

Centennial Olympic Park , corazón de la ciudad y epicentro de eventos.

, corazón de la ciudad y epicentro de eventos. Georgia Aquarium , uno de los acuarios más grandes del mundo.

, uno de los acuarios más grandes del mundo. World of Coca-Cola, una experiencia interactiva sobre una de las marcas de bebidas más emblemáticas.

Gastronomía y vida urbana en Atlanta

La ciudad de Atlanta combina cocina sureña estadounidense con propuestas internacionales, ideal para quienes buscan una experiencia urbana diversa. Restaurantes, bares deportivos y fan zones se preparan para recibir a miles de hinchas.

Recomendaciones para viajar al Mundial 2026

Para aquellas personas que cuenten con el presupuesto necesario para viajar, los especialistas en turismo brindan una serie de recomendaciones. Recomendaciones que facilitan la estadía y hacen más llevadera la experiencia en el extranjero. a saber: