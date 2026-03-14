Hay historias del fútbol que, con el paso del tiempo, toman caminos inesperados. La de Walter Kannemann es una de ellas. El defensor que surgió en San Lorenzo, que supo vestir la camiseta de la Selección argentina y que en su momento estuvo en la órbita de Boca, tomó una decisión que marca un antes y un después en su carrera: se nacionalizó brasileño.

El central de Gremio completó en las últimas horas el trámite de ciudadanía que había iniciado en 2024 y se convirtió en el cuarto futbolista argentino en obtener la nacionalidad del país vecino. Un paso que no tiene que ver con cambiar de selección, sino con su fuerte vínculo con el club de Porto Alegre, donde es considerado un referente desde hace varios años.

Kannemann llegó a Gremio en 2016 y desde entonces construyó una relación muy fuerte con el “Tricolor Gaúcho”. Con el paso de las temporadas se transformó en uno de los defensores más respetados del plantel y en un jugador muy identificado con la institución.

La decisión también tiene un costado futbolístico. Al obtener la ciudadanía brasileña deja de ocupar cupo de extranjero en el plantel, algo muy valorado en el competitivo fútbol de Brasil, donde los clubes suelen buscar liberar esos lugares para reforzar sus equipos.

A sus 35 años, el ex defensor del Ciclón ya no tiene la misma continuidad de otras épocas, pero su liderazgo dentro del grupo y su historia en el club lo mantienen como una pieza importante dentro del plantel.

El argentino, campeón de la Copa Libertadores 2014 con San Lorenzo, había dejado entrever a comienzos de año que su futuro seguía ligado a Brasil. “Si se puede seguir, sería hermoso”, había dicho en enero, dejando abierta la puerta a continuar su carrera en el club que lo adoptó como uno de los suyos.

Con este paso, Kannemann se suma a una lista muy particular de argentinos que obtuvieron la ciudadanía brasileña. Antes lo habían hecho Adolpho Milman, Andrés D'Alessandro y Víctor Cuesta, todos con historias muy ligadas al fútbol del país vecino.

La historia del defensor suma así un nuevo capítulo: el de un futbolista argentino que encontró en Brasil su lugar en el mundo y que decidió sellar ese vínculo también en los papeles.