Una investigación por presunta venta de drogas culminó con un allanamiento en el barrio San Lorenzo Norte, en la capital provincial, donde desarticularon un kiosco narco.

La investigación comenzó el 2 de febrero, tras recibir un aviso a través de la aplicación Neuquén Te Cuida, que señalaba posibles maniobras de narcomenudeo en un dúplex del barrio. A partir de esa información, efectivos del Departamento Antinarcóticos iniciaron tareas de observación para confirmar la denuncia.

“Tenemos una base de datos donde la ciudadanía aporta datos sobre estos flagelos de la sociedad. Fueron reiteradas denuncias sobre esta vivienda”, expresó el subcomisario de la dirección antinarcóticos, Ernesto Hernández en el canal de noticias 24/7.

Los investigadores detectaron movimientos compatibles con la venta de drogas, principalmente en horarios de la tarde y la noche. Los vecinos del barrio habían expresado su preocupación, ya que el domicilio se encuentra en una zona de tránsito frecuente, cerca de espacios comunitarios y de una institución educativa.

Tras 37 días de seguimiento y con la intervención de la Unidad Fiscal de Narcocriminalidad, solicitaron y obtuvieron una orden judicial de allanamiento. El procedimiento se concretó este miércoles por la tarde y se extendió por poco más de dos horas.

Como resultado del operativo, una persona de 60 años fue imputada en la causa y se secuestraron varios elementos relacionados con la actividad investigada:

14 envoltorios con clorhidrato de cocaína (5,1 gramos)

138.000 pesos en efectivo

un teléfono celular

un cuaderno con anotaciones de interés

una balanza digital utilizada para fraccionar las sustancias

Según informó el comisario Hernández, el sujeto detenido tiene antecedentes penales y es el propietario del dúplex en donde funciona el kiosco narco. "Es materia de investigación si hay más personas involucradas", señaló.

El procedimiento estuvo a cargo de 12 efectivos del Departamento Antinarcóticos, con el apoyo de un agente del Departamento de Logística, además de un minibús y un vehículo no identificable, asegurando que la intervención se realizara de manera rápida y efectiva.