Luego del clásico de anoche ante Boca, hubo dos noticias fatídicas para San Lorenzo respecto a sus lesionados: Ezequiel Cerutti y Gastón Hernández sufrieron rotura de ligamentos cruzados y estarán ausentes el resto del 2026. El Pocho, que salió a los 22 minutos, sufrió la lesión en su rodilla derecha luego de un mal movimiento, mientras que el zaguero dejó la cancha cerca del final del encuentro por un fuerte golpe que luego terminó siendo la tercera ruptura ligamentaria que atraviesa en su carrera.

Ambos jugadores dejaron la cancha con dificultades para caminar y despertaron inmediatamente la preocupación en el cuerpo técnico de Damián Ayude. Pese a que los médicos diagnosticaron que como mínimo las lesiones eran esguinces de rodilla, hoy por la mañana los estudios confirmaron los diagnósticos: Cerutti tiene una ruptura del ligamento cruzado anterior en su rodilla derecha, mientras que Hernández sufrió la rotura de la ligamentoplastia (el injerto que se le había hecho en 2021, su primera lesión de este tipo) de la izquierda.

Confirmadas las dos graves lesiones, el reglamento de AFA autoriza a San Lorenzo a tener dos cupos especiales para incorporar futbolistas, que deberá ejecutar dentro de los próximos 10 días. El Ciclón tiene por delante, además de su participación en el torneo local, el debut en en Copa Argentina contra Deportivo Rincón y el inicio de la Copa Sudamericana, en la primera semana de abril.

Las lesiones de Cerutti y Hernández

El primero en retirarse fue el Pocho, que luego de intentar un taco de espaldas al arco apoyó mal la rodilla derecha e inmediatamente cayó al suelo mostrando fuertes signos de dolor. Fue reemplazado inmediatamente durante la primera parte y salió a la segunda mitad con una bota que le inmovilizó la zona.

En el caso del Tonga, un fuerte golpe con un rival lo sacó de la cancha faltando poco más de 10 minutos para el final. El zaguero dejó la cancha con muchísimo dolor y un gesto de preocupación que se propagó entre sus compañeros y el CT. Es la tercera vez que sufre una rotura de ligamentos, la segunda en su rodilla izquierda luego de haberse lesionado en 2021 jugando para San Martín de San Juan, y la segunda desde que juega en San Lorenzo, luego de haberse lastimado la derecha en 2023.