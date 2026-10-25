En la previa de lo que será el clásico ante Boca en el Libertadores de América, Jadson Viera decidió sacar a Rodrigo Rey del equipo titular en Independiente. El entrenador decidió sentar al arquero y referente del Rojo luego de su actuación en el 1-1 ante Racing en el clásico de Avellaneda y darle la oportunidad a Santiago Mele, quien ya había debutado hace unos meses y volverá a tener la chance bajo los tres palos frente al Xeneize.

La decisión del entrenador estaría vinculada al rendimiento reciente de un Rey que quedó bajo la lupa después del empate 1-1 ante Racing. En particular, la salida que protagonizó en el gol de la Academia habría influido en la determinación del cuerpo técnico, justo en una semana en la que también se habla de su posible salida del Rojo a fin de año. De esta manera, el ex Godoy Cruz y Gimnasia (LP) comenzará el encuentro desde el banco de suplentes por primera vez en lo que va del Torneo Clausura.

Ahora, Mele tendrá la posibilidad de defender el arco de Independiente en un clásico clave para la pelea por la clasificación a los playoffs. El uruguayo ex Unión de Santa Fe atajó en la fatídica noche rosarina donde el Rojo perdió por 4-0 ante Atlético Tucumán, aún en el ciclo de Gustavo Quinteros, y ese fue su único encuentro hasta el momento en el club de Avellaneda.