Independiente recibirá a Boca Juniors este domingo, desde las 17, en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, por la fecha 14 de la Zona A del Torneo Clausura 2026. El clásico encuentra a dos equipos con necesidades diferentes: el Rojo busca afirmarse en los puestos de clasificación a los playoffs, mientras que el Xeneize llega en un buen momento futbolístico y con la mira puesta también en la pelea por la tabla anual.

El conjunto de Rodolfo Arruabarrena atraviesa un presente positivo. El Xeneize viene de conseguir una importante victoria por 3-1 ante Vasco da Gama en el Maracaná, resultado que le permitió clasificarse a la final de la Copa Sudamericana. Además, en su última presentación por el Clausura derrotó 2-1 a Talleres.

En el torneo local, Boca pelea en los primeros puestos y también busca sostenerse en la cima de la tabla anual, con el objetivo de asegurar su clasificación a la próxima Copa Libertadores. Pese a la exigencia de la seguidilla de partidos, Arruabarrena apostaría por una base de titulares para visitar Avellaneda. Leandro Paredes y Lautaro Blanco serían preservados, mientras que Rodrigo Battaglia y Malcom Braida aparecen como alternativas para ocupar sus lugares. En ataque, la duda pasa por la presencia de Leonel Flores o Alan Velasco.

Merentiel, la carta de gol de Boca

El equipo dirigido por Jádson Viera afrontará un compromiso importante para sus aspiraciones en el campeonato. Independiente se ubica en el octavo puesto de la Zona A, con 19 puntos, y necesita volver al triunfo para sostenerse entre los equipos que avanzan a los playoffs. El Rojo viene de igualar 1-1 frente a Racing en el clásico de Avellaneda, después de una derrota ante Instituto y otro empate contra Talleres. De esta manera, acumula tres encuentros sin victorias en el Clausura y buscará aprovechar la localía para recuperar terreno.

Para el choque ante Boca, Viera realizaría una modificación respecto del equipo que enfrentó a la Academia: Matías Abaldo ingresaría por Luciano Cabral. El movimiento permitiría que Maximiliano Meza se retrase unos metros para ocupar una posición en el mediocampo.

El clásico cuenta con una extensa historia y una rivalidad que ha atravesado distintas épocas del fútbol argentino. Boca llega con una ventaja estrecha en el historial general.Con 80 triunfos, 73 empates, y 76 festejos del rojo El último enfrentamiento se disputó el 11 de abril de 2026, en La Bombonera, y terminó 1-1. Matías Abaldo abrió el marcador para Independiente y Milton Giménez, de penal, estableció la igualdad para el conjunto local.

Probables Formaciones:

Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Sebastián Valdez, Juan Miguel Arrayago, Nahuel Banegas; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone, Maximiliano Meza; Santiago Montiel, Ezequiel Ávila y Matías Abaldo. DT: Jádson Viera.

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Malcom Braida; Santiago Ascacíbar, Rodrigo Battaglia, Milton Delgado; Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Leonel Flores o Alan Velasco. DT: Rodolfo Arruabarrena

Datos del partido:

Horario: 17:00.

Estadio: Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, Avellaneda.

Árbitro: Nazareno Arasa.