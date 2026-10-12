Racing volvía a casa y tenía una de las últimas oportunidades para llegar a los playoffs del Torneo Apertura 2026 y por la 12ª fecha perdió 1 a 0 ante el campeón defensor: Belgrano de Córdoba con goles de Lucas Zelarayán y Franco Vázquez.

Cuarto de hora inicial muy parejo porque la visita no se refugia en su campo, sino que le disputa y por momentos le maneja la pelota a la Academia. Adrián Martínez ya insinuó peligro en el dueño de casa y el Pirata respondió con una buena trepada de Adrián Sporle.

A los 28 minutos, enorme atajada de Facundo Cambeses ante el remate de Ramiro Hernandes después de un doble enganche del mediocampista en el área grande de Racing.A los 28 minutos, enorme atajada de Facundo Cambeses ante el remate de Ramiro Hernandes después de un doble enganche del mediocampista en el área grande de Racing.

El 10 de Belgrano nunca defrauda y a los 41 minutos, Lucas Zelarayán jugó una pared en conducción para terminar con un remate de afuera del área cruzado, contra el palo izquierdo del arco defendido por Cambeses. Gana merecidamente el conjunto visitante en el Cilindro.

Racing monopolizó la tenencia de la pelota en el segundo tiempo y comenzó a acumular situaciones de peligro como para llegar al empate. A los 16 minutos, un buen cabezazo de Tomás Conechny fue despejado al tiro de esquina por el arquero Manuel Vicentini.

Racing zafa por el VAR de verse aún más en desventaja. Falcón Pérez anula la acción por una infracción en el inicio de la acción de Zelarayán sobre el ingresado Matías Zaracha. Así, la definición de Emiliano Rigoni quedó anulada.

Ya en el descuento llegó otra linda jugada de la visita que lo terminó definiendo por intermedio de Franco Vázquez, el "Mudo", que desató la ira de los hinchas.

Síntesis

Racing Club 0: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Mateo Martínez, Gonzalo Escudero, Ignacio Rodríguez; Ulises Ortegoza, Leonel Pérez, Gastón Lodico; Lautaro Díaz, Adrián Martínez, Tomás Conechny. DT: Sebastián Romero.

Belgrano 2: Manuel Vicentini; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López, Adrián Sporle; Adrián Sánchez, Franco Vázquez; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Ramiro Hernandes; Lucas Paserini. DT: Ricardo Zielinski.

Goles: PT 41' Zelarayán (B). ST 45-4' Vázquez (B).

Cambios: ST al inicio Matías Zaracho por Ortegoza (R), 17' Elías Torres por Díaz (R), 22' Juan Velázquez por Hernandes (B), 26’ Matko Miljevic por Pérez (R) y Alejandro Tello por Conechny (R), 28' Alcides Benítez por Rigoni (B), 34' Duvan Vergara por Lodico (R)., 39' Santiago López por Sporle (B) y Lautaro Gutiérrez por Paserini (B).

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

Estadio: Juan Domingo Perón, Avellaneda. Buenos Aires.

TV: Espn Premium.

La previa

Con el interinato de Sebastián “Chirola” Romero, la Academia viene de tomar un poco de aire en su salida a Río Cuarto, ante el descendido Estudiantes, e inició una serie de victorias necesarias para no cerrar el año de manera tan prematura.

El dueño de casa ya perdió a su entrenador, Juan Pablo Vojvoda, y tiene al presidente Diego Milita en el ojo de la crítica. Además, en la semana concretó la salida de Marcos Rojo, una de las mejores individualidades defensivas que volvió a Estudiantes de La Plata para jugar la Copa Libertadores.

Enfrente, un Pirata cordobés entonado tras ganar el clásico ante Talleres, marchando como escolta de Argentinos Juniors en el grupo y pensando ya en la Copa Libertadores del 2027 después de haber sido campeón en el Apertura pasado.

El Pirata cordobés viene de festejar en el clásico ante Talleres sobre la hora.

Ricardo Zielinski goza de muy buena salud en el banco de suplentes de Belgrano y cuenta con nombres importantes dentro de su estructura como para poner en dificultades a cualquiera.