A Racing, el fin de año le va a quedar largo porque más allá que matemáticamente aún tiene chances de llegar a los playoffs del Torneo Clausura 2026 parece derrotado en el ritmo de juego ante equipos de buen nivel como Belgrano.

La derrota en el Cilindro, la tercera en esa condición de la presente campaña, volvió a despertar los silbidos e insultos de los hinchas contra Diego Milito, su Presidente, como principal destinatario.

La Academia quedó a 7 puntos del octavo en la zona B con 12 en juego y sólo por encima del descendido Estudiantes de Río Cuarto y el casi sentenciado Aldosivi de Mar del Plata.

A la Academia ya no le alcanza con Adrián Martínez, quien también dejó de ser una Maravilla, y deberá replantearse el futuro como equipo de cara al año nuevo.

Lo que viene en Avellaneda es nada menos que el clásico, en un mano a mano parejo en cuanto al momento de los equipos. Independiente también deambula en la mediocridad de una campaña que lo tiene apenas un poco mejor ubicado en la tabla.

“Semestre malo”

Al término del partido, el arquero Facundo Cambeses, uno de los pocos en buen nivel en Racing, se expresó autocrítico y fue contundente: “Sabemos que el semestre es malo”.

Facundo Cambeses, el arquero de Racing se expresó muy dolido por el presente del equipo.

Los números acompañan el análisis del futbolista ya que el equipo ganó apenas 1 de los últimos 6 partidos.

Y mirando hacia el futuro cercano, el clásico con Independiente, el jugador tampoco anduvo con rodeos: “Para la gente es un partido importante y esperamos darles una alegría”.