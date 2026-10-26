La clasificación del Balón de Oro 2026 dejó resultados inesperados entre las figuras del fútbol mundial. Lautaro Martínez terminó 22°, Vinícius Júnior quedó 17° y Luis Díaz ocupó el puesto 24°. Mientras varios sudamericanos quedaron lejos de los primeros lugares, todavía crece la expectativa por conocer la ubicación de Lionel Messi entre los diez mejores.

La cuenta regresiva para conocer al ganador del Balón de Oro 2026 entra en su tramo decisivo. La ceremonia en Londres ya reveló buena parte de la clasificación masculina y dejó varios resultados que llaman la atención, especialmente por la ubicación de figuras que llegaban como protagonistas de la temporada.

Uno de los datos más relevantes para el fútbol argentino es el puesto 22° de Lautaro Martínez. El delantero del Inter de Milán quedó fuera de los primeros 20 lugares, mientras que Lionel Messi continúa entre los nombres cuya posición todavía genera expectativa en la definición del ranking.

La lista también dejó un resultado que sobresale entre los sudamericanos: Vinícius Júnior, figura del Real Madrid, terminó en el puesto 17°, lejos de los diez primeros. A su vez, el colombiano Luis Díaz quedó 24°, mientras que otros futbolistas brasileños también aparecieron fuera de los puestos de privilegio.

Lautaro Martínez quedó 22° y volvió a quedar lejos del podio

El delantero argentino del Inter de Milán finalizó en el puesto 22° de la clasificación masculina del Balón de Oro 2026. En la edición anterior había ocupado la posición 20°, mientras que su mejor resultado histórico fue el séptimo lugar en 2024.

La ubicación vuelve a dejar a Lautaro fuera de los primeros puestos de un premio que reconoce a los futbolistas más destacados de la temporada. Su posición fue confirmada durante la publicación progresiva del ranking que realiza la organización.

La expectativa argentina, sin embargo, sigue puesta en Lionel Messi. El rosarino, máximo ganador histórico del galardón con ocho conquistas, continúa entre los candidatos cuya ubicación definitiva todavía debe conocerse.

Vinícius Júnior, Luis Díaz y las sorpresas sudamericanas

Uno de los resultados que más llaman la atención es el puesto 17° de Vinícius Júnior. El brasileño del Real Madrid quedó fuera del Top 15 y terminó por detrás de futbolistas como Achraf Hakimi, Vitinha y Declan Rice.

El colombiano Luis Díaz, por su parte, apareció en la posición 24°, mientras que el brasileño Gabriel Magalhães terminó 21° y su compatriota Marquinhos ocupó el puesto 25°. Willian Pacho, de Ecuador, quedó 20°, y el mexicano Julián Quiñones finalizó 28°.

La clasificación también dejó a Sadio Mané y William Saliba compartiendo el puesto 29°. En conjunto, los resultados muestran que varias figuras sudamericanas quedaron lejos de los lugares más destacados, aunque la ubicación final de Messi todavía concentra buena parte de la atención.

Así quedó el ranking del Balón de Oro 2026: del puesto 11° al 29°

La organización dio a conocer progresivamente las posiciones de los nominados. Hasta el momento, la clasificación difundida quedó de la siguiente manera:

11°: Jude Bellingham (Real Madrid, Inglaterra).

12°: Pau Cubarsí (Barcelona, España).

13°: Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain, Marruecos).

14°: Vitinha (Paris Saint-Germain, Portugal).

15°: Declan Rice (Arsenal, Inglaterra).

16°: Ferran Torres.

17°: Vinícius Júnior (Real Madrid, Brasil).

18°: Marc Cucurella.

19°: João Neves (Paris Saint-Germain, Portugal).

20°: Willian Pacho (Paris Saint-Germain, Ecuador).

21°: Gabriel Magalhães (Arsenal, Brasil).

22°: Lautaro Martínez (Inter de Milán, Argentina).

23°: Nuno Mendes (Paris Saint-Germain, Portugal).

24°: Luis Díaz (Bayern Múnich, Colombia).

25°: Marquinhos (Paris Saint-Germain, Brasil).

26°: Dayot Upamecano (Bayern Múnich, Francia).

27°: Bruno Fernandes (Manchester United, Portugal).

28°: Julián Quiñones (Al-Qadsiah, México).

29°: Sadio Mané (Al-Nassr, Senegal) y William Saliba (Arsenal, Francia).

Messi, entre los nombres que todavía generan expectativa

Con las posiciones del 11° al 30° ya difundidas, la atención se traslada a los diez primeros lugares. Lionel Messi es uno de los nombres que concentra el interés de los hinchas argentinos, en una edición especial por los 70 años del Balón de Oro.

El rosarino llegó a la ceremonia como el máximo ganador histórico, con ocho estatuillas, aunque finalmente no viajó a Londres. Su ubicación definitiva será uno de los datos centrales para completar el balance de la participación argentina.

La gala continúa con la expectativa puesta en el Top 10 y en la definición del ganador. Después de una clasificación que dejó a Lautaro Martínez en el puesto 22° y a Vinícius Júnior fuera de los primeros 15, resta conocer cómo se ordenarán las principales figuras de la temporada.