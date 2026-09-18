La espera terminó en Neuquén. El sorteo de la serie entre Argentina y Turquía, que se realizó este viernes en el Centro de Convenciones Domuyo, dejó definido el camino que tendrán ambos equipos durante el fin de semana en el Estadio Ruca Che.

Francisco Cerúndolo será el encargado de abrir la serie para el equipo capitaneado por Javier Frana. Este sábado, desde las 12, el argentino enfrentará a Yanki Erel en el primer punto de la eliminatoria.

Francisco Cerúndolo abrirá la serie ante Yanki Erel en el Ruca Che.

A continuación será el turno de Thiago Tirante, quien se medirá con Mert Alkaya en el segundo singles. Así quedará cerrada la primera jornada, con Argentina buscando tomar ventaja antes de una segunda fecha que tendrá al dobles como protagonista.

Thiago Tirante debuta ante Mert Alkaya en el segundo punto de la serie

El domingo, desde las 11, Guido Andreozzi y Andrés Molteni serán los encargados de disputar el tercer punto. La dupla argentina enfrentará a Tuncay Duran y Arda Azkara en el primer turno de la jornada.

Andreozzi y Molteni salen a la cancha para el dobles ante Turquía.

Pero el sorteo también dejó establecido cómo continuará la serie en caso de que sea necesario jugar más partidos. En el cuarto punto, Francisco Cerúndolo volverá a presentarse, esta vez frente a Arda Azkara.

Todos los cruces de Argentina y Turquía

Sábado 19 de septiembre

12:00 — Francisco Cerúndolo vs. Yanki Erel



Primer punto de la serie.

A continuación — Thiago Tirante vs. Mert Alkaya



Segundo punto de la serie.

Domingo 20 de septiembre

11:00 — Guido Andreozzi / Andrés Molteni vs. Tuncay Duran / Arda Azkara



Tercer punto, correspondiente al dobles.

Cuarto punto (a continuación, en caso que sea necesario) — Francisco Cerúndolo vs. Arda Azkara (





Quinto punto — A confirmar



Se disputará únicamente si la serie llega igualada y será definido de acuerdo con las designaciones correspondientes.

Argentina y Turquía, listas para la Davis

Argentina afrontará la serie bajo la conducción de Javier Frana y con Francisco Cerúndolo, Mariano Navone, Thiago Tirante, Guido Andreozzi y Andrés Molteni como integrantes del equipo.

El equipo argentino, listo para afrontar la serie ante Turquía en el Ruca Che.

Turquía, capitaneada por Erhan Oral, tendrá a Mert Alkaya, Yanki Erel, Tuncay Duran, Arda Azkara y Kaan Isik Kosaner.

Los representantes turcos, preparados para afrontar la serie ante Argentina.

El Ruca Che será el escenario de una serie que se disputará bajo techo, sobre una cancha rápida construida especialmente para la ocasión y con una capacidad cercana a los 3.000 espectadores.

Con el sorteo ya definido, la expectativa queda puesta ahora en el primer saque. Cerúndolo y Erel serán los encargados de abrir la serie este sábado desde las 12, en un Ruca Che que se prepara para vivir un fin de semana histórico de Copa Davis en Neuquén.