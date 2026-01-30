River empezó a mover fichas con visión de futuro y sumó a una de las grandes promesas del fútbol sudamericano. Kendry Páez ya está en la Argentina y quedó a un paso de convertirse oficialmente en nuevo jugador del equipo de Marcelo Gallardo.

El zurdo ecuatoriano arribó este viernes a Buenos Aires, recibió el saludo de algunos hinchas en el aeropuerto y, sin hacer declaraciones, fue escoltado hacia los próximos pasos formales: revisión médica y firma de contrato en el estadio Monumental.

Páez llega a préstamo desde Chelsea, club dueño de su pase, tras un paso sin continuidad por Racing de Estrasburgo. El acuerdo con el conjunto londinense es por 18 meses, sin cargo y sin opción de compra, aunque con cláusulas de repesca semestrales y un derecho de vidriera a favor de River ante una futura transferencia.

Con solo 18 años, el ecuatoriano ya sabe lo que es romper récords. Fue el jugador más joven en marcar un gol en la historia de las Eliminatorias Sudamericanas, cuando convirtió para su selección con apenas 16 años, 5 meses y 8 días ante Bolivia. Ese impacto temprano aceleró su llegada a Europa, aunque el proceso de adaptación no terminó de consolidarse.

River, atento a su talento y margen de crecimiento, decidió avanzar fuerte por su incorporación. Gallardo ya había explicado el interés: “Es un chico que veníamos observando, un joven talento. Emigró rápido, no venía teniendo continuidad y pensamos que este era un buen contexto para él”, señaló el Muñeco tras la victoria ante Gimnasia.

Si no surge ningún contratiempo, Páez firmará su vínculo durante la jornada y se convertirá en el cuarto refuerzo del Millonario para la temporada 2026. En Núñez confían en darle el tiempo y el respaldo necesarios para que el talento que asombró al continente empiece a florecer con la banda roja.