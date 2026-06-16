En la previa del debut de la Selección Argentina en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, que será este martes a las 22 ante Argelia en Kansas, el director técnico del elenco albiceleste Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa, donde se refirió a la actualidad del equipo nacional, pero también tuvo un encuentro especial con Martín Palermo.

Entre pregunta y pregunta, quien tomó el micrófono fue el Titán, enviado por DSports. "¡Uh, Martín! ¿Estabas acá desde que empezó? No te vi", disparó Scaloni, sorprendido. El ex delantero, con quien compartió plantel en Estudiantes de La Plata, le habló "no como periodista sino como compañero que fuimos, de esa época que compartimos en Estudiantes, si te imaginabas esto", le preguntó.

"Qué me iba a imaginar, Martín. Qué alegría verte. Me emociona porque hemos vivido cosas muy fuertes juntos. Te emociona a vos también", comenzó Scaloni, notoriamente afectado por el reencuentro. "Él se comportó muy bien conmigo, viví una época muy bonita en Estudiantes pero antes estuve sin jugar cuatro meses y él me abrió las puertas. Es un amigo del fútbol, te aprecio un montón, gracias por estar", aseguró luego.

Más tarde, le habló de colega a colega. "Sabés lo duro que es esto y lo lindo que es estar acá. Con mucha ilusión por empezar un nuevo campeonato del mundo y hacerlo de la mejor manera. Sé que los chicos se van a bindar al máximo y prometemos eso", concluyó.

Lionel Scaloni, surgido de Newell's Old Boys de Rosario, llegó en 1996 a Estudiantes de La Plata, de donde salió Martín Palermo, quien ya era una de las figuras del plantel que venía de ascender en el '95. Jugaron juntos hasta 1997, donde ambos partieron a los lugares donde se convirtieron en leyendas: Scaloni a Deportivo La Coruña y Palermo a Boca.