La Copa Sudamericana 2026 cerró su fase preliminar este pasado jueves con una jornada cargada de emociones. Tras los duelos de ida y vuelta de eliminación directa disputados entre el martes 3 y el miércoles 4 de marzo, once equipos ya habían sellado su pasaje. Millonarios (Colombia), Olimpia (Paraguay), Montevideo City Torque (Uruguay), Independiente Petrolero y Blooming (Bolivia), Academia Puerto Cabello y Caracas (Venezuela), Audax Italiano y Palestino (Chile), Alianza Atlético (Perú) y Deportivo Cuenca (Ecuador).



Este jueves 5 de marzo se completó el cuadro con seis nuevos clasificados. Boston River, dirigido por el argentino Israel Damonte, superó 1 a 0 a Racing de Montevideo con gol de Rodrigo Martínez y se metió en la fase de grupos. Deportivo Recoleta hizo historia al eliminar a Nacional en definición por penales (5 a 4), luego de igualar 1 a 1, clasificándose por primera vez a un torneo internacional. En Colombia, América de Cali remontó y venció 2 a 1 al Bucaramanga con goles de Yeison Gusmán —de penal— y Tilman Palacios, luego del descuento del neuquino Fabián Sambueza.

Así quedaron los bombos de la Copa Sudamericana 2026

Desde Perú, Cienciano, bajo las órdenes del argentino Cristian Ruggeri, eliminó a Melgar también en penales (5 a 4), después de empatar 1 a 1 con tantos de Kevin Becerra y Alejandro Ramos. El remate fallado de Bernardo Cuesta fue clave para los cusqueños, quienes alguna vez fueron campeones del propio torneo. El último boleto lo selló Macará de Ecuador, que venció 1 a 0 como visitante a Orense con gol del argentino Gastón Blanc, bajo la conducción del uruguayo Guillermo Sanguinetti.



Con todos los clasificados definidos, la atención se traslada ahora al sorteo del 19 de marzo, donde también aguardarán los equipos argentinos —River Plate, Racing Club de Avellaneda, San Lorenzo de Alamegro, Tigre, Barracas Central y Deportivo Riestra, y los brasileños de San Pablo, Gremio de Porto Alegr, Bragantino, Atlético Mineiro, Santos y Vasco da Gama, más los cuatro equipos que pierdan la fase 3 de la Copa Libertadores. En cuanto a los bombos, River (tercero en el ranking Conmebol) y Racing (noveno) ocuparán el bombo 1, mientras que San Lorenzo fue desplazado al segundo por el ingreso de América de Cali. Barracas Central y Deportivo Riestra, sin ranking continental, irán al bombo 4 junto a los perdedores libertarios.

Así quedaron los bombos:Bombo 1

River Plate (Argentina)

Racing de Avellaneda (Argentina)

América de Cali (Colombia)

São Paulo FC (Brasil)

Atlético Mineiro (Brasil)

Gremio (Brasil)

Olimpia (Paraguay)

Santos (Brasil)

Bombo 2

Millonarios (Colombia)

San Lorenzo (Argentina)

Bragantino (Brasil)

Palestino (Chile)

Caracas FC (Venezuela)

Vasco da Gama (Brasil)

Tigre (Argentina)

Cienciano (Perú)

Bombo 3

Audax Italiano (Chile)

Blooming (Bolivia)

Academia Puerto Cabello (Venezuela)

Montevideo City (Uruguay)

Deportivo Cuenca (Ecuador)

Independiente Petrolero (Bolivia)

Boston River (Uruguay)

Macará (Ecuador)

Bombo 4