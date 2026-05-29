“Un sueño hecho realidad”: Nico Paz celebró con gritos y risas al enterarse que iba a jugar el Mundial con Argentina

En un momento lleno de emoción y sorpresa, Nicolás Paz, mediocampista del Como italiano, se enteró de su convocatoria al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México mientras viajaba en auto junto a sus amigos. Un video viral muestra cómo el joven futbolista, de 21 años, celebra efusivamente, entre risas y gritos, contagiando a todos los presentes con su alegría.

“Un sueño hecho realidad”, escribió Paz en sus historias de Instagram, compartiendo además la publicación oficial de la Selección Argentina con los 26 convocados por Lionel Scaloni.

Paz compartió su alegría en redes sociales, calificando el momento como “un sueño hecho realidad”.

La reacción del jugador demuestra no solo la emoción de su primera cita mundialista, sino también la ilusión de seguir los pasos de su padre, Pablo Paz, quien disputó el Mundial de Francia 1998 con la camiseta albiceleste.

Aunque Nicolás nació en España, decidió representar a Argentina, y su inclusión en el plantel representa una apuesta fuerte de Scaloni. Antes de anunciar oficialmente la lista, el entrenador se refirió a la contusión que había afectado la rodilla izquierda de Paz, que lo había alejado de la última fecha de la liga italiana: “No hay entrenador de club que piense en la selección y está bien que sea así. Ellos se jugaban entrar a la Champions League y si Nico no jugó es por un tema de que no estaba bien”, señaló.

Nicolás Paz arrastraba una contusión en la rodilla izquierda antes de la convocatoria mundialista.

Horas después de la noticia, Paz fue visto en la Bombonera, demostrando su emoción mientras se prepara para lo que será la primera Copa del Mundo de su carrera. Su alegría, registrada en el video viral, refleja no solo la ilusión de un joven talento, sino también la continuidad de una tradición familiar que une a los Paz con la Selección Argentina.