La selección Argentina ya tiene a sus 26 jugadores que estarán en la gran cita mundialista de Estados Unidos, Canadá, México 2026. Ocho futbolistas jugarán su primer mundial, todos con participación en el proceso de eliminatorias.

Con experiencia en ligas importantes de todo el mundo, las caras nuevas llegan como el recambio de un equipo ya establecido, y que buscará defender lo obtenido hace cuatro años atrás. El objetivo es claro: balancear la madurez con la juventud para cita mundialista que comandará Lionel Scaloni

Juan Musso de Atlético Madrid tiene revancha luego de quedar afuera en el 2022. El arquero del Atlético de Madrid tuvo una gran temporada en el equipo de Simeone, siendo clave en partidos de Champions y mostrando seguridad.

Leandro Balerdi y Facundo Medina, ambos del Olympique de Marsella tuvieron una buena temporada en la Ligue 1 donde su equipo terminó 5to. Ambos son las nuevas caras del recambio defensivo, además de flexibilidad en la línea de fondo. Sus nombres estaban por encima de otro considerando que estuvieron gran parte del proceso de Eliminatorias Sudamericanas.

Otro que parecía una fija fue Valentín Barco, el zurdo surgido en Boca se volvió clave en el Estrasburgo de Francia donde quedó en la 8va colocación y llegó a semifinales de Europa League. El “colo” le brinda a Scaloni soluciones en varios puestos por la izquierda, además de un buen presente.

Además de Musso, el “Aleti” tiene a otros dos representantes: Nicolás González y Giuliano Simeone. Para Nico es también una revancha luego de quedar fuera del Qatar a último momento por lesión, y si bien llega con lo justo, es una de las piezas que siempre estivo en consideración para el DT, sabiendo que puede jugar en varios puestos.

Para el hijo del Cholo, será premio por la buena temporada que hizo en el elenco colchonero, y al mismo tiempo por rendir cuando tuvo sus chances y la celeste y blanca. Además de ser su primer mundial, también se suma a la lista de padre- hijo, que jugarán una cita mundialista para su selección.

González tendrá revancha luego de quedar afuera en el final del 2022 por lesión

La gran promesa y mejor realidad es la de Nicolás Paz, el “Europibe” que la rompió en toda la temporada en el Como de Italia; equipo que se metió por primera vez en Champions, y que será una de las caras nuevas en el ataque y generación de juego, sonando como un posible recambio de Messi.

Finalmente, Scaloni apostó por otro nueve de área. Ante tandas dudas finalmente el “Falco” José López del Palmeiras dirá presente. Si bien no vio muchos minutos en los partidos de la selección, formó parte de varias convocatorias y atraviesa un gran momento en el líder del fútbol de Brasil.

El recambio comenzó desde el primer momento post consagración en Qatar; en comparación al 2022, donde el DT llevó a 19 jugadores nuevos, esta vez la gran base campeona del mundo tendrá aire joven para tirar de atrás, ya pensando al próximo martes 16 de junio frente a Argelia en Kansas