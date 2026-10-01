Platense y Estudiantes se juegan mucho más que un partido esta noche. Desde las 21.15, el Calamar y el Pincha se enfrentarán en el Estadio Norberto Tomaghello de Florencio Varela por los cuartos de final de la Copa Argentina, con un único objetivo: conseguir el boleto a las semifinales.

Será un duelo entre dos equipos que llegan con necesidades diferentes, pero con una misma obligación. En un torneo donde no hay margen para el error, ambos saben que una victoria puede cambiar el escenario y permitirles seguir soñando con levantar el trofeo.

Para Platense, la Copa Argentina aparece como una de las últimas oportunidades para cerrar el año con una sonrisa. El conjunto de Vicente López quedó eliminado de la Copa Libertadores, competencia que disputó por primera vez en su historia y en la que logró demostrar que podía competir de igual a igual frente a rivales de jerarquía.

Ahora, con el sueño continental terminado y un presente irregular en el Torneo Clausura, el equipo dirigido por Martín Palermo tiene todas sus fichas puestas en el certamen nacional.

El Calamar marcha lejos de los puestos de clasificación a los playoffs en el Grupo A y atraviesa una racha complicada como local. Por eso, una clasificación a semifinales representaría un fuerte impulso para un equipo que busca darle otro sentido a la recta final de la temporada.

El Pincha viene de sufrir una dura derrota por 3-1 frente a Rosario Central en Santiago del Estero, un resultado que frenó su marcha y volvió a ponerlo bajo presión. El equipo de La Plata también está lejos de los primeros puestos de su zona en el Clausura, aunque mantiene abiertos varios frentes.

De hecho, Estudiantes es el único equipo argentino que continúa en carrera en tres competencias: la Copa Argentina, el Torneo Clausura y la Copa Libertadores, donde se encuentra entre los cuatro mejores equipos del continente y tendrá por delante una serie ante Flamengo.

Con ese panorama, el equipo dirigido por Alexander Medina buscará recuperarse rápidamente y meterse nuevamente en una semifinal. Para el Pincha, la Copa Argentina representa otra posibilidad concreta de pelear por un título en una temporada en la que todavía tiene mucho por jugar.

Un lugar entre los cuatro mejores

El partido tendrá todos los condimentos de una instancia decisiva. Platense quiere aprovechar una de sus últimas oportunidades del año, mientras que Estudiantes busca mantenerse con vida en todos los frentes.

El ganador avanzará a las semifinales de la Copa Argentina y quedará a solo dos partidos de quedarse con el trofeo. En caso de empate durante los 90 minutos, la clasificación se definirá mediante una tanda de penales.

Las probables formaciones

Martín Palermo prepara al Calamar con Juan Cozzani en el arco; Agustín Lagos, Mateo Mendía, Víctor Cuesta y Tomás Silva en la defensa; Martín Barrios y Pablo Ferreira en el mediocampo; Guido Mainero, Bautista Merlini o Franco Zapiola y Nicolás Retamar más adelantados; y Bruno Sepúlveda como referencia ofensiva.

Platense formaría con: Juan Cozzani; Agustín Lagos, Mateo Mendía, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Martín Barrios, Pablo Ferreira; Guido Mainero, Bautista Merlini o Franco Zapiola, Nicolás Retamar; Bruno Sepúlveda. DT: Martín Palermo.

Por el lado de Estudiantes, Alexander Medina dispondría de Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pirez y Gastón Benedetti; Baltasar Rodríguez, Ezequiel Piovi y Alexis Castro; Joaquín Tobio Burgos, Edwuin Cetré o Fabricio Pérez y Adolfo Gaich.

Estudiantes formaría con: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Gastón Benedetti; Baltasar Rodríguez, Ezequiel Piovi, Alexis Castro, Joaquín Tobio Burgos, Edwuin Cetré o Fabricio Pérez y Adolfo Gaich. DT: Alexander Medina.

Horario y dónde ver Platense vs. Estudiantes

El partido se disputará este jueves desde las 21.15 en el Estadio Norberto Tomaghello de Florencio Varela.

El encuentro corresponde a los cuartos de final de la Copa Argentina 2026 y será transmitido en vivo por TyC Sports.

Platense y Estudiantes llegan con caminos diferentes, pero con la misma necesidad: ganar y meterse entre los cuatro mejores de la Copa Argentina.