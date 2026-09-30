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FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO

El Copahue fue elegido entre las cinco montañas de Argentina que buscan reconocimiento mundial

La certificación nacional fue recibida por la subsecretaria de Turismo de Caviahue-Copahue, Lara Rodríguez, impulsora de la iniciativa con el acompañamiento del Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales.

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Por Nicolás Zenobio

Redactor en la sección Política de Mejor Informado.
Miércoles, 30 de septiembre de 2026 a las 11:31
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El volcán Copahue se destacó entre las cinco montañas más distinguidas de la Argentina.

El volcán Copahue fue reconocido a nivel nacional como una de las cinco montañas seleccionadas de la Argentina, como parte de una iniciativa destinada a identificar, valorizar y promover atractivos de relevancia turística del país.

La certificación fue recibida por la subsecretaria de Turismo de Caviahue-Copahue, Lara Rodríguez, quien impulsó el proyecto y contó para su desarrollo con el acompañamiento del Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales de la provincia. La entrega se realizó con la participación de autoridades gubernamentales y representantes del sector privado.

El reconocimiento pone en valor las características naturales y paisajísticas del volcán Copahue y contribuye a fortalecer su presencia dentro de la oferta turística nacional. Se trata de un recurso que forma parte de la identidad de Caviahue-Copahue y que reúne condiciones para el desarrollo de distintas actividades vinculadas con la naturaleza y el turismo de aventura.

El Copahue constituye, además, una importante fuente de recursos turísticos para la localidad. Sus aguas termales son uno de los principales atractivos del destino y se complementan con propuestas vinculadas al trekking y el montañismo, mientras que durante la temporada invernal sus laderas permiten la práctica de deportes de nieve.

La distinción se suma a las acciones que se desarrollan para fortalecer la promoción y valorización de Caviahue y Copahue, poniendo en agenda sus recursos naturales y ampliando el reconocimiento de sus atractivos en el ámbito nacional.



 

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