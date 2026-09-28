Después de lo que fue el triunfo de Boca ante Racing en Rosario, la Copa Argentina 2026 ya tiene tres semifinalistas y uno de los cruces quedó definido este domingo. Con el triunfo de hoy, remontando después de estar dos goles abajo, el Xeneize se metió entre los cuatro mejores del certamen y enfrentará a Banfield por un lugar en la gran final. Del otro lado, Atlético Tucumán espera por el ganador entre Estudiantes de La Plata y Platense.

El conjunto de Rodolfo Arruabarrena protagonizó una remontada que tuvo como gran figura a Enner Valencia. El ecuatoriano entró cuando Racing estaba 2-0 arriba con los goles de Gastón Lodico y Adrián Martínez y apareció tres veces para dar vuelta el resultado y sellar la clasificación de Boca. Aún sin fecha ni estadio confirmados, el rival será un Banfield que eliminó a Deportivo Riestra por penales después de la igualdad 1-1 en los 90 minutos reglamentarios.

Valencia, el protagonista de la noche para Boca.

Del otro lado del cuadro ya está Atlético Tucumán, que también pasó en la tanda de penales ante Independiente Rivadavia, vigente campeón de la competencia. El Decano espera por el ganador del duelo entre Platense y Estudiantes, que se enfrentarán el jueves 1 de octubre desde las 21.15 en el estadio Norberto Tomaghello de Florencio Varela.

Las fechas y las sedes de ambas semifinales todavía no fueron confirmadas. No obstante, se conoce que la final de la Copa Argentina está establecida para el miércoles 4 de noviembre, aunque también resta definir el escenario y el horario. A falta del último semifinalista, que se definirá la semana próxima, la recta final de la competencia está a punto de quedar completa.