En un partido muy importante para su semestre, Boca perdió 1-0 con O’Higgins pero se impuso en los penales en el duelo de vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana. El Xeneize no hizo valer el 1-0 en la ída y la derrota en el estadio El Teniente de Rancagua mandó la historia a los penales, donde terminó imponiéndose 4-3 para llegar a los octavos, instancia en la que enfrentará a Recoleta de Paraguay. En los noventa minutos, los chilenos se impusieron con el gol de Francisco González.

No fue una buena noche desde el juego para Boca, que volvió a dejar dudas desde lo colectivo a pesar de un arranque que prometió más, con Tomás Aranda mostrando alguna pincelada. Sin embargo, de a poco O'Higgins se fue adueñando del trámite y, aunque no muy claras, tuvo dos aproximaciones que pudieron abrir el marcador. Ya en el segundo tiempo, la tónica siguió parecida: los chilenos acercándose y controlando cada vez mejor a un Xeneize sin ideas. Entró Leonel Flores, único cambio de Rodolfo Arruabarrena en todo el partido, algo que mejoró al visitante, pero a 20 minutos del final un error insólito le devolvió la vida a los rancagüinos.

Un lateral al área, un rechazo totalmente deficiente de Nicolás Figal y el remate de zurda de González que venció a Álvaro Montero pusieron el partido muy cuesta arriba para Boca, que se despertó recién con el gol pero solamente por el ímpetu de sus chicos: Flores tuvo un tiro en el travesaño y Aranda hizo que Carabalí tuviera que responder seriamente por primera vez en el partido. Pero no alcanzó y el Xeneize debió sufrir en los penales, donde al menos esta vez salió vivo. Un disparo a las nubes de Thiago Vecino y la atajada de Montero a Luis Pavez alcanzaron para que los de Arruabarrena, dejando muchas dudas, evitasen otro durísimo golpe copero.

Aranda falló su penal, pero fue el mejor de una floja noche de Boca. (Foto: X @BocaJrsOficial)

Boca, por penales

En una tanda con varios condimentos, González, autor del gol y jugando su último encuentro en O'Higgins, comenzó pateando y puso el 1-0 con ayuda del palo. Contestó Paredes, que engañando al arquero Carabalí empató. En el segundo penal de ambos, Arnaldo Castillo y Miguel Merentiel no fallaron, pero en el siguiente penal Thiago Vecino la tiró a las nubes y le dio la chance a Boca de ponerse arriba, aprovechada por Figal. Más adelante le tocó el turno a Luis Pavez, que cruzó su remate pero se encontró con una gran atajada de Montero, que dejó al Xeneize match point.

La responsabilidad fue con Aranda, pero el pibe hizo una de más: se la quiso picar a Carabalí, que no se inmutó y se lo atajó, con reproche por "canchero" y amarilla incluida para el arquero. Descontó Miguel Brizuela y sostuvo una esperanza para los chilenos, sin embargo esta vez Lautaro Blanco no dudó y aseguró el pase a octavos, con mucho sufrimiento, para un Xeneize que respiró aliviado.

González y el gol que llevó la serie a penales

En una jugada aislada, O'Higgins aprovechó un error de Boca para conseguir el gol que igualó la serie y la llevó a los tiros desde los doce pasos. De un lateral del Celeste, un rechazo de Figal hacia el medio le cayó a González, que sacó un remate de volea de primera que sorprendió a Álvaro Montero para el 1-0 que dejó empatado el encuentro.

Flores y su remate al travesaño

En la respuesta de Boca luego del gol recibido, el pibe que ingresó en la segunda parte estuvo muy cerca de marcar un golazo. Aranda encontró por izquierda a Flores, que buscó el mano a mano con su marcador y sacó un remate a colocar al segundo palo que, ante la mirada del arquero Omar Carabalí, dio de lleno en el travesaño.

La chance de O'Higgins

El elenco local tuvo hasta ahora la oportunidad más importante del partido. Una buena jugada por izquierda terminó con un taco de Matías Sarrafiore para dejar en posición de tiro a Bryan Rabello, quien sin embargo sacó un centro atrás que terminó en un tiro de zurda de Francisco González que se desvió en el camino.

Aranda, lo más interesante de Boca

El juvenil del Xeneize fue el autor de la jugada más prometedora del encuentro para el visitante. Encaró desde la izquierda hacia el centro, aceleró, hizo pasar de largo a un rival y sacó un tiro al segundo palo que fue bloqueado por Luis Pavez antes de que llevara más peligro contra el arco chileno.

Formaciones

O’Higgins: Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Alan Robledo, Miguel Brizuela, Luis Pavez; Felipe Ogaz, Juan Leiva; Francisco González, Bryan Rabello, Martín Sarrafiore; y Arnaldo Castillo. DT: Lucas Bovaglio.

Boca Juniors: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.

TV: DSports.

Estadio: El Teniente.

Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia).

El encuentro es transmisión de las emisoras del Grupo Prima Multimedios AM 550 La Primera, Radio del Valle (RDV) 90.7 Clásicos & Noticias, Las Palmas 96.1 y Mitre Patagonia 90.5.

Así llegan a la vuelta

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena se impuso por 1-0 en La Bombonera gracias al gol de Miguel Merentiel, sin embargo no es una ventaja que permita descuidarse. Luego de alinear un equipo con mayoría de suplentes en el 0-3 con Riestra, el Vasco vuelve a alinear a los titulares, con un cambio de esquema y algunas modificaciones. Santiago Ascacíbar se mete en el once al igual que Leandro Lozano y Tomás Aranda será enlace por detrás de Merentiel y el colombiano Sebastián Villa.

Por el lado del conjunto chileno, tras caer en la ida disputada en La Bombonera el entrenador Lucas Bovaglio decidió darle descanso a buena parte de la base del equipo titular, y el fin de semana cayó por 2-0 en su visita ante Deportes Concepción. Con piernas frescas, los rancagüinos pretenden hacerse fuertes de local y lograr una victoria resonante frente a uno de los grandes del continente.