En el comienzo de una nueva jornada, Boca visitará a Defensa y Justicia desde las 20 en el Norberto Tomaghello, en un partido que contará con la presencia de las dos hinchadas. El Xeneize se llevó un triunfazo contra River en El Monumental que lo ayudó a consolidar su buen momento y lo dejó a tiro del liderato en el Torneo Apertura. En la noche de hoy habrá 3000 hinchas boquenses que acompañarán desde las tribunas.

En caso de ganar, el cuadro de la Ribera abrocharía la clasificación a los playoffs. En este momento es tercero de la Zona A con 24 unidades y ocupa el sexto puesto en la tabla anual. Si hoy llega a ganar alcanzará a Estudiantes de La Plata, a la espera de que juegue su partido. Para este encuentro, y pensando también en el cruce con Cruzeiro en Brasil del martes próximo, Úbeda rotaría diez nombres del equipo, solamente con Leandro Brey repitiendo respecto del Superclásico.

En la defensa reaparecerán Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino y Malcom Braida, mientras que Alan Velasco, Ander Herrera y Tomás Belmonte se perfilan para estar desde el arranque en el mediocampo (Williams Alarcón pelea el lugar con el ex Independiente). En el ataque estarán Exequiel Zeballos retornando a la titularidad por detrás de Milton Giménez y Ángel Romero, el doble nueve.

Por su parte, Defensa y Justicia fue el último equipo en conocer la derrota en el Torneo Apertura, invictos hasta la fecha 13. Sin embargo, tras esa primera caída no volvieron a sumar y vienen de caídas en fila con Instituto, Talleres e Independiente. Este partido en el Tito Tomaghello es la oportunidad de volver a la senda del triunfo y afianzarse en las plazas de playoffs, donde ocupan el octavo lugar pero podrían perderlo en esta jornada.

Posibles formaciones

Defensa y Justicia: Cristopher Fiermarín; David Martínez, Ayrton Portillo, Damián Fernández, Emiliano Amor, Lucas Souto; Santiago Sosa Yung, Aaron Molinas; Facundo Altamira, Agustín Hausch y Juan Gutiérrez. DT: Mariano Soso.

Boca: Leandro Brey; Juan Barinaga; Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Ander Herrera, Alan Velasco, Tomás Belmonte; Exequiel Zeballos; Milton Giménez y Ángel Romero. DT: Claudio Úbeda.

Estadio: Norberto Tomaghello.

Árbitro: Andrés Gariano.