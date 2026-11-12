El fútbol argentino tendrá un nuevo campeón. Estudiantes de La Plata e Independiente Rivadavia de Mendoza empatan 0 a 0 por la Supercopa Argentina. Dos equipos con recorridos diferentes, pero con la misma ambición de sumar una nueva estrella a sus vitrinas.

El Pincha asume el rol de candidato y de entrada plantea el partido en campo rival. Un duelo que no tiene en las tribunas el marco para una final. La lejanía del destino neutral para ambas parcialidades en un día de semana ha condicionado la noche en la Docta.

La Lepra hace pie de contra y con una pared entre Matías Fernández y Sequeira provoca la primera intervención del arquero Fernando Muslera que cerró muy bien en el primer palo. Falló en la salida Leandro González Pírez para Estudiantes y aparecieron los espacios para la contra.

El trámite rápídamente tomó temperatura y los cuyanos se insinúan muy peligrosos con las transiciones rápidas, a partir del buen pie de Fernández en la conducción. El Pincha sumó un par de intentos de media distancia con relativo peligro, pero el 0 a 0 parcial entretiene y resulta atractivo por los dos estilos.

37 minutos, linda jugada de Tago Palacios por la derecha del ataque Pincha. De cucharita asistió para el ingreso de Fabricio Pérez que definió de aire y la pelota saló a centímetros por el segundo palo.

Síntesis

Estudiantes de La Plata 0: Fernando Muslera; Eric Meza, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Marcos Rojo, Joaquín Tobio Burgos; Ezequiel Piovi, Baltasar Rodríguez, Fabricio Pérez, Tiago Palacios; Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.

Independiente Rivadavia 0: Emmanuel Gómez; Ezequiel Bonifacio, Iván Villalba, Alejo Osella, Juan Elordi; Leonard Costa, José Florentín; Luis Sequeira; Leonel Bucca, Matías Fernández, Álex Arce. DT: Alfredo Berti.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

Estadio: Julio César Villagra (Gigante de Alberdi), Córdoba.VAR: Héctor Paletta.

TV: ESPN y Disney+ Premium.

La previa

El encuentro comienza a las 20 en el Gigante de Alberdi, en Córdoba, con arbitraje de Yael Falcón Pérez, mientras que Héctor Paletta estará a cargo del VAR.

La competencia, organizada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), enfrenta a los campeones de distintas competiciones nacionales. En esta duodécima edición, el Pincha llega por su condición de ganador en el trofeo de Campeones ante Platense (el mejor del Apertura ante el mejor del Clausura 2025, respectivamente) y la Lepra mendocina por ser el últmo en conquistar la Copa Argentina.

Además, está el incentivo de llegar a la inédita Recopa de Campeones, un certamen creado por la AFA que reúne a los vencedores de la Supercopa Argentina, la Supercopa Internacional y la Copa Argentina.

Estudiantes, entre la Supercopa y el sueño continental

El conjunto platense llega a esta definición en un momento particular de la temporada. Dirigido por Alexander Medina, el Pincha tendrá por delante un desafío importante antes de afrontar uno de los compromisos más trascendentes de su calendario: la final de la Copa Libertadores frente a Palmeiras.

En el ámbito local, su recorrido en el Torneo Clausura no fue el esperado y quedó eliminado en la fase regular, al no conseguir ubicarse entre los ocho mejores de la Zona A.

Sin embargo, Estudiantes tiene argumentos para buscar otra consagración. Su boleto a esta Supercopa llegó gracias al título conseguido en el Trofeo de Campeones 2025, cuando superó a Platense en una ajustada definición.

Ahora, el equipo de La Plata buscará dejar atrás el irregular recorrido en el campeonato local y sumar un nuevo título antes de afrontar el gran desafío continental.

Independiente Rivadavia quiere otra conquista histórica

Del otro lado estará Independiente Rivadavia, que atraviesa una etapa histórica para la institución mendocina. La Lepra, conducida por Alfredo Berti, consiguió su lugar en esta final luego de conquistar la Copa Argentina 2025, un título que significó una de las mayores alegrías de su historia.

Además, el conjunto mendocino fue uno de los protagonistas de la temporada y compitió hasta las últimas instancias por el título de Campeón de Liga, que finalmente quedó en manos de Boca por su ubicación en la tabla anual.

Con una identidad de juego consolidada y el impulso de sus últimas campañas, Independiente Rivadavia buscará dar otro golpe y sumar una nueva estrella a sus vitrinas. La posibilidad de levantar la Supercopa representa una oportunidad para ratificar su crecimiento y seguir haciendo historia en el fútbol argentino.