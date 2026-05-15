Se disputa en diferentes escenarios del país, la Fase 1 de la Superliga de Hockey masculina y femenina. En Neuquén, Independiente logró la clasificación a semifinales y buscará el 1 de su zona, mientras que San Jorge en Tucumán, y CAI en damas en Monte Hermoso, buscarán su boleto a la siguiente fase.

En Ciudad Deportiva, por primera vez una competencia nacional de este tipo dice presente en Neuquén, donde Independiente juega luego de conseguir el ascenso en el Regional del 2025. El equipo que dirige Cristian Aza Sena logró el primer objetivo: clasificar a Semifinales.

En el debut, los rojos se impusieron a Los Perales por 4-0, y en su segunda presentación golearon a Estudiantes de Paraná 5-1. Hoy desde as 17hs, será el turno de Regatas Andino de Mendoza, quien goleó en sus dos presentaciones.

Independiente va por un triunfo histórico que le de la clasificación en damas

Además, en el Grupo B también se miden por el 1 Banco Nación ante Uncas RC. A base de los resultados de ambos cotejos, serán los cruces de semifinales del sábado.

Por otro lado, en Tucumán, San Jorge de Centenario va por el boleto a semifinales. Luego de dos ajustadas derrota ante Old Lins 4-3, y Talleres 3-2, hoy buscará el triunfo ante Puerto Belgrano. El equipo neuquino necesita la victoria y esperar que Old supere a Talleres.

En damas, Independiente también juega la máxima competencia nacional. En Monte Hermoso, las rojas sumaron un punto en dos presentaciones. Luego del empate en cero ante Tigres de Salta, bucarán el triunfo ante Jockey Rosario, y esperar que Regata Andino (3pts) no le gane al conjunto salteño.

EL sábado será el turno de las semifinales y el domingo las finales. Los campeones de cada sede accederán a la fase 2, mientras que los subcampeones mantendrán la plaza en la competencia para la federación de origen para el 2027.