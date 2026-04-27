Una de las grandes figuras que tendrá el Mundial 2026 asustó a su selección de cara a la gran cita. Luka Modrić sufrió una fractura en el pómulo tras un choque en el duelo entre Milan y Juventus, lo que generó preocupación en Croacia a poco más de un mes para el inicio de la Copa del Mundo. No obstante, se confirmó que la recuepración del volante de 40 años será a tiempo para formar parte de la delegación croata.

Luego del terrible choque con Manuel Locatelli, los estudios confirmaron la fractura de Modrić y su tiempo de recuperación, que va entre seis y ocho semanas. Sin embargo, al ser un hueso de la cara, el experimentado mediocampista podrá afrontar la última fase de su recuperación utilizando una máscara protectora, lo que le permitirá estar presente en la Copa del Mundo capitaneando una vez más a los dirigidos por Zlatko Dalić.

El ex Real Madrid llegará a la cita mundialista tras una temporada donde disputó 36 partidos, anotó dos goles y brindó tres asistencias en su primera campaña con el Milan, mostrando que mantiene su nivel a pesar de la edad. En su largo período con Croacia que data de marzo del 2006, Modrić acumula un total de 196 partidos, 28 goles y 31 asistencias, erigido sin duda como símbolo y líder indiscutido del equipo. En esta Copa del Mundo, los balcánicos debutarán el 17 de junio enfrentando a Inglaterra por el Grupo L, mientras que luego se medirán con Panamá y cerrarán la primera rueda frente a Ghana.

Modrić disputará su quinta Copa del Mundo a poco de cumplir 41 años.

El Mundial 2026 será el quinto de Modrić en su carrera con la selección croata. El mediocampista luego de estar presente en las ediciones de 2006, 2014, 2018 y 2022. Con él y una sólida base de jugadores que lo acompañaron, logró la mejor actuación de los Vatreni en Rusia 2018, alcanzando la final y siendo subcampeones tras perder 4-2 ante Francia. En ese torneo, Modrić recibió el Balón de Oro por su rendimiento sobresaliente. En el último Mundial, los balcánicos fueron terceros luego de caer ante Argentina en semifinales y ganar el partido por el tercer lugar ante Marruecos.