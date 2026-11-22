Despues de la obtención de la Copa Sudamericana luego de que Boca le ganara 2-0 la final a Atlético Mineiro en Barranquilla, Leandro Paredes dio un gran susto al desmayarse en vivo dando una entrevista, minutos después de la coronación del Xeneize en el título continental. El capitán, que salió del campo a los 57 minutos de juego, sufrió un golpe de calor y se descompensó, pero fue rápidamente reanimado y llevado a los vestuarios.

El momento del desmayo ocurrió cuando estaba siendo entrevistado por DSports, momentos después de levantar el trofeo de la Copa Sudamericana. El capitán estaba respondiendo una consulta de un periodista en zona mixta cuando, repentinamente, se derrumbó contra el piso. Más allá del desafortunado episodio, inmediatamente Paredes se retiró de la nota por sus propios medios. Previamente, después de ser sustituido, el volante fue asistido por sus compañeros en el banco de suplentes, ya que se sentía algo mareado por el intenso calor.

Qué dijo Arruabarrena sobre Paredes

El entrenador fue consultado en conferencia por el desmayo del capitán. "Ahora me enteré recién que tuvo un bajón", dijo el Vasco, y habló de cómo Paredes sufrió el calor durante todo el partido en Barranquilla: "Terminando el primer tiempo tuvo un bajón y se sentía mareado. En el entretiempo mejoró, pero diez minutos y ya veías que le costaba trasladarse. El fue muy honesto y pidió el cambio", contó Arruabarrena. Más allá de lo que le provocó el asfixiante clima colombiano, el capitán de Boca ya se encuentra bien.