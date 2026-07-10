A horas de disputar uno de los partidos más importantes de su camino en el Mundial 2026, Inglaterra recibió una noticia que encendió todas las alarmas. Declan Rice, uno de los pilares del equipo dirigido por los Tres Leones, fue aislado de la concentración tras contraer un virus y su participación frente a Noruega quedó envuelta en un manto de incertidumbre.

La situación generó preocupación inmediata dentro del seleccionado británico. Según informaron medios ingleses, el volante permanece separado del resto de sus compañeros para evitar posibles contagios en un plantel que se juega el pase a las semifinales de la Copa del Mundo. Por ahora, los médicos monitorean su evolución día a día y no existe una confirmación oficial sobre si podrá estar presente en el trascendental encuentro.

La noticia golpea especialmente porque Rice venía siendo una de las piezas más importantes del mediocampo inglés durante el torneo. Además de aportar equilibrio y recuperación, disputó cuatro de los cinco encuentros de su selección y fue determinante en varios pasajes del campeonato. Como si fuera poco, el futbolista del Arsenal ya arrastraba algunas molestias físicas que ahora se suman a este inesperado cuadro viral.

En caso de no llegar en condiciones, el entrenador deberá modificar una estructura que parecía consolidada. La posible ausencia del mediocampista se transformó rápidamente en el principal dolor de cabeza para Inglaterra, que además ya perdió a Jordan Henderson, quien sufrió una fractura en una muñeca durante los festejos posteriores a la victoria frente a México y fue sometido a una intervención quirúrgica.

Mientras tanto, Noruega sigue de cerca cada novedad y sueña con dar uno de los grandes golpes del campeonato. El conjunto escandinavo buscará aprovechar cualquier ventaja para meterse entre los cuatro mejores del mundo y continuar escribiendo una de las historias más sorprendentes del certamen.

El choque entre Inglaterra y Noruega se disputará este sábado en el Miami Stadium y pondrá en juego un lugar en las semifinales. Del otro lado del cuadro también observa con atención la Selección argentina, ya que una eventual victoria inglesa podría abrir la puerta a un atractivo cruce frente al equipo de Lionel Scaloni en la próxima instancia.