En el otro encuentro del Grupo C, Marruecos derrotó a Haití 4 a 2 en la ciudad de Atlanta en un partido que era determinante en la pevia para la clasificación de los marroquíes y de Brasil que, en Miami, goleó a Escocia.

A los 10 minutos, casi al mismo tiempo en que Brasil encontraba la primera diferencia ante los escoceces, el combinado centroamericano sorprende al mundo y se pone en ventaja con el tanto de taco de Lenny Joseph. La buena noticia para los dirigidos por Mohamed Ouahbi es que sigue clasificando como segundo de la zona.

A los 39 y luego de una floja intervención del arquero haitiano, Jonhy Placide, Achraf Hakimi llegó al área chica para empujar la pelota al gol tras un centro que llegó desde la izquierda del ataque marroquí.

Todo hacía preveer que se iba a encausar el partido para los africanos, pero a los 42, Isidor sacó un potente remate de media distancia que se clavó en el ángulo superior derecho de Bono.

Y cuando volvía a ponerse cuesta arriba para Marruecos, nuevamente Hakimi apareció para perforar a la defensa rival por la derecha y sacar un centro rasante para la definición a la carrera por parte de Saibiri que llegó desde atrás para acompañar la jugada en el primer minuto de tiempo adicionado al reglamentario.

El descanso del entretiempo bajó la información de la cómoda victoria parcial de Brasil ante Escocia en el vestuario marroquí, pero el llamado candidato no podía permitirse un cierre tan shoqueante de la fase de grupos.

Pese a la cantidad de cambios y por el peso propio de sus individualidades, Marruecos lo terminó dando vuelta. A los 32 minutos, Rahimi lo puso en ventaja por primera vez en el partido a los africanos.

Ya sobre el final, a los 43 minutos, Yassine, uno de los que saltó desde el banco de suplentes, amplió la ventaja para el escolta de la zona.

Formaciones

Marruecos: Youssef Bounou; Achraf Hakimi, Chadi Riad, Noussair Mazraoui, Ayyoub Bouaddi; Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss, Neil El Aynaoui; Brahim Díaz, Ismael Saibari, Issa Diop. DT: Mohamed Ouahbi.

Haití:Johny Placide; Jean Duverne, Romain Adé, Houboulang Mendes Delcroix; Martin Expérience; Josué Casimir, Danley Jacques, Jean Bellegarde, Ruben Providence; Lenny Joseph, Wilfried Isidor. DT: Sébastien Migné.

Árbitro: Danny Desmond Makkelie, Páises Bajos.

Estadio: Atlanta Stadium. Atlanta, Estados Unidos.

La previa

Los africanos van por los tres puntos que los metan en 16vos ante los ya eliminados haitianos y pretenden meterle presión al combinado pentacampeón que enfrentará a los británicos en la pelea por el primer lugar de la zona y evitar a Países Bajos en el primer mano a mano.

Marruecos llega al cierre detrás de los duamericanos en la tabla por diferencia de gol (los brasileños tienen +3 contra el +1 de ellos). Luego de debutar con un empate 1-1 frente a la Verdeamarelha su valiosa victoria por 1-0 sobre Escocia lo dejó bien posicionados para buscar la clasificación.

Su rival de esta tarde, el combinado centroamericano, se encuentra disputando su segunda Copa del Mundo tras ser eliminado en primera ronda en Alemania 1974, donde cayó derrotado en sus tres presentaciones. Ya sin posibilidades de avanzar en esta edición, buscará su primera victoria de la historia ante uno de los llamados a ser sorpresa.

Para el escolta transitorio del cuadrangular no sólo es importante la victoria, también los goles convertidos ya que en la resta de los tantos a favor con los recibidos estaría la definición de la zona con un gigante mundial como Brasil.