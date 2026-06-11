A tan solo cinco días del esperado debut en el Mundial 2026, la preocupación en la Selección Argentina pasa por el estado físico de Nicolás Tagliafico. El defensor sufrió un golpe en el amistoso ante Honduras, esta mañana se hizo estudios y se confirmó el desgarro en el sóleo de la pierna izquierda que lo margina totalmente de los planes para el debut futbolistico en la ciudad de Kansas ante Argelia.

Por si esto fuera poco, Nicolás González presenta una sobrecarga muscular y hoy se entrenó de manera diferenciada, aunque por el momento ninguno de los se bajaría de la lista, aunque provocaron una planificación especial por parte de Lionel Scaloni.

La calificación en la lesión muscular de Tagliafico es grado 1, significa que es la más leve de todas la roturas mosculares y que demandaría poco más de 10 días de recuperación. Se especula que el defensor del Olympique de Francia se perdería al menos dos de los tres partidos de la primera rueda.

El marcador lateral izquierdo estuvo en el primer amistoso contra Honduras de titular, pero ni siquiera integró el banco en el encuentro siguiente frente a Islandia debido a que no estaba en plenitud física por una molestia. El lateral de 33 años se entrenó de manera diferenciada y desde el cuerpo técnico se mantenía la esperanza de que pudiera estar en condiciones para el debut mundialista, algo que finalmente no sucederá y Facundo Medina pasó a ser la mejor opción para meterse en el 11 desde el arranque en Kansas.

En cuanto a González, lo suyo es puntualmente con una sobrecarga, situación que genera incertidumbre porque llegó a la concentración en Estados Unidos en la fase final de recuperación por un desgarro. El extremo volvió a sumar minutos contra Islandia tras la lesión, pero terminó tocado, con lo cual será evaluado en las próximas horas.

El reemplazo de Balerdi, Senesi

Si bien se esperaba la decisión post partido ante Islandia, Scaloni decidió postergar hasta hoy la elección del reemplazante del lesionado defensor Leonardo Balerdi, una determinación que cobra aún más sentido ya que se suman más casos de lesionados en el plantel.Marco Senesi ya fue llamado y parte rumbo a Estados Unidos desde España en la mañana del viernes.

Si bien Tagliafico y González no correrían riesgo en la lista de 26, todos los teléfonos de jugadores reserva se encuentran encendidos para los integrantes del cuerpo técnico.