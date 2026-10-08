En una entrevista que dejó varios temas, Nicolás Tagliafico dejó abierta la posibilidad de volver a jugar en el fútbol argentino cuando termine su etapa en Europa. El defensor de la Selección Argentina tiene contrato con Olympique de Lyon hasta junio de 2027 y, aunque aseguró que todavía "no piensa en qué hará después", reconoció que no descarta regresar al país.

“No pienso en el post, en dos o tres años, pero siempre la puerta abierta va a estar. Jamás dije que no voy a volver al fútbol argentino, porque la verdad es que no lo sé”, explicó Tagliafico en una entrevista con Clank. El lateral ex Banfield e Independiente, además, puso sobre la mesa un factor personal que podría influir en su decisión: “Hoy no tengo hijos, pero de repente tengo hijos y digo: ‘Quiero estar cerca de la familia. Volvamos a Argentina’”.

El campeón del mundo en Qatar 2022 también aclaró que una eventual vuelta dependerá de las condiciones que encuentre en el país. “Dejo la puerta abierta, pero también va a depender mucho de los proyectos que haya en el país, en qué club, y cómo funcione todo”, comentó, y además esbozó una crítica al sistema actual de la Liga Profesional: "Siento que empezó a bajar la calidad. Crecí con el Apertura, Clausura y los veinte equipos. Hoy uno no se da cuenta cómo son las cosas, entre el grupo A o el grupo B y cómo se conectan. Empezás a perder ese amor”, opinó.

Tagliafico debutó profesionalmente en Banfield y luego tuvo un destacado paso por Independiente, donde fue capitán y campeón de la Copa Sudamericana 2017. Si bien nunca hubo una oportunidad concreta de regresar, a sus 34 años el lateral transita ya lo último de su carrera en Europa y también en la Selección, por lo que la esta puerta abierta ilusiona tanto al Taladro como al Rojo.