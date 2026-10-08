El festejo por la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina dejó una noche inolvidable para los hinchas que colmaron el Monumental, pero también una inesperada crítica desde el vestuario visitante. Gernot Rohr, entrenador de Benín, cuestionó la organización posterior al amistoso y aseguró que sus futbolistas no pudieron acercarse al capitán argentino para llevarse un recuerdo.

“Nosotros no recibimos nada de los argentinos. Ni una foto con Messi, ni una camiseta. Ni siquiera nos dejaron entrar al túnel, la seguridad rechazaba a todo el mundo”, manifestó el experimentado entrenador en diálogo con la radio francesa RMC.

La situación generó frustración entre los integrantes del seleccionado africano, que habían preparado sus propias camisetas con la intención de intercambiarlas con los jugadores argentinos una vez finalizado el encuentro. Sin embargo, según el relato de Rohr, los futbolistas fueron retirados del campo de juego y no tuvieron la posibilidad de acercarse al plantel albiceleste.

“Algunos jugadores incluso llevaban sus camisetas para intercambiarlas con otros. Lo intentamos todo, pero fue inútil”, explicó el técnico, quien igualmente consiguió quedarse con un recuerdo muy especial de la jornada gracias a Lionel Scaloni.

Rohr contó que le entregó al entrenador argentino una camiseta de Messi correspondiente al Mundial de Rusia 2018, torneo en el que el alemán dirigió a Nigeria. Scaloni se encargó de hacerla firmar por el capitán y luego se la devolvió. “Esperé media hora, pero no es para tanto”, relató entre risas.

Más allá de la polémica, el entrenador de Benín destacó la experiencia que significó para su equipo jugar en el Monumental en una noche tan especial para Messi. La selección argentina se impuso 3-0, pero el conjunto africano consiguió mantener el arco en cero durante más de 50 minutos y ofreció resistencia durante buena parte del encuentro.

“Estamos muy contentos de formar parte de la historia, especialmente para una leyenda del fútbol como Lionel Messi. Jugar este partido en el Estadio Monumental fue una aventura extraordinaria para mis jóvenes jugadores”, concluyó Rohr.