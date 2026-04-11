El fútbol volvió a decir presente en el sur con una propuesta que combina formación, oportunidades y sueños. Carlos Mac Allister, ex jugador de Boca y de la Selección Argentina, desembarcó en la provincia de Neuquén junto a su cuerpo técnico para llevar adelante un campus de entrenamiento y captación de talentos que reunió a más de 200 chicos y chicas.

La actividad tuvo lugar en San Martín de los Andes y Villa La Angostura, dos puntos clave de la región de los Lagos del Sur, donde jóvenes de entre 11 y 15 años participaron de jornadas intensivas de entrenamiento, evaluaciones y trabajos técnicos-tácticos.

El objetivo fue claro: detectar talentos, pero también fortalecer la formación integral de los chicos. Durante las prácticas se trabajaron conceptos como técnica individual, habilidad en movimiento y nociones colectivas del juego, en un entorno que priorizó el aprendizaje y los valores.

El campus contó con el acompañamiento de la ministra de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz, quien remarcó la importancia de este tipo de iniciativas. “Donde hay deporte, hay oportunidades”, aseguró, al tiempo que destacó el rol de los clubes como espacios de contención, inclusión y desarrollo social.

En la misma línea, subrayó el trabajo conjunto entre el Estado, las instituciones deportivas y el sector privado para potenciar el crecimiento del deporte en la provincia, con programas que apuntan tanto a la infraestructura como a la capacitación y el apoyo económico.

Por su parte, Mac Allister valoró el potencial de la región y el compromiso de las autoridades: “Hay mucho para desarrollar. El deporte es una herramienta clave para formar a los chicos, no solo como futbolistas, sino como personas”.

En San Martín de los Andes, las actividades se realizaron en el Club Embajador, que albergó a más de 100 participantes, mientras que en Villa La Angostura la jornada tuvo lugar en la cancha municipal, con una convocatoria similar.

La experiencia, que fue gratuita, se proyecta como el inicio de un programa con continuidad, enfocado en ampliar el alcance de las escuelas deportivas en toda la provincia. Una apuesta que entiende al deporte como motor de inclusión, formación y crecimiento para las nuevas generaciones.