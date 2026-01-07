La Playa Olímpica está de regreso. Tras el exitoso debut en 2025, el encuentro deportivo crece y se expande con una oferta más amplia, que ofrecerá actividades deportivas, recreativas y educativas en distintos lugares del país. La edición 2026 se desarrollará de miércoles a domingos, desde este 7 de enero al 1° de febrero.

Las ciudades que ofrecerán actividades en sus playas son, Mar del Plata (Balneario Horizonte, Playa Varese), Chapadmalal (La Colmena), Miramar (Balneario Daytona Beach), Pinamar (Playa Deportiva, Club Camarones), Cariló (Balneario Hemingway, Golf Cariló), Villa Gesell (Balneario Match Point Arena), Rosario (Balneario La Florida) y Concepción del Uruguay (Isla del Puerto).

La agenda incluirá prácticas de atletismo, beach handball, fútbol playa, rugby playa, surf, skate, SUP, tenis, basquet 3×3, hockey, canotaje, deportes náuticos, golf, karate, lucha, cestoball, netball, tenis de mesa, padel, wushu kung-fu, newcom, ajedrez, tejo, deportes adaptados y múltiples actividades recreativas.

En Mar del Plata, el Balneario Horizonte será el epicentro del evento, con un estadio principal que concentrará las principales competencias. En tanto, en Cariló, el Balneario Hemingway será el escenario de las actividades.

Esta segunda edición contará con competencias nacionales e internacionales, la participación de atletas olímpicos como embajadores y una agenda que supera los 20 deportes y disciplinas, combinando alto rendimiento, deporte social y experiencias recreativas para todas las edades.

La inauguración de la Playa Olímpica 2026 se realizará el jueves 8 de enero, a las 18 horas, en el Balneario Horizonte de Mar del Plata, y contará con la presencia de autoridades municipales, presidentes de Federaciones Nacionales, consejeros del Comité Olímpico Argentino y atletas olímpicos y panamericanos, dando inicio formal a una nueva edición del evento que une deporte, verano y espíritu olímpico. Con una proyección de más de 70.000 participantes, la Playa Olímpica 2026 ya se pone en marcha: este verano, la playa se vuelve olímpica.