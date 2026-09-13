Talleres de Córdoba volvió a sonreír. El equipo de Omar De Felippe derrotó 2 a1 a Unión de Santa Fe en el estadio Mario Alberto Kempes, consiguió su primera victoria como local en el marco de la novena fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional y logró salir del fondo de la tabla de posiciones de la Zona A.

Los del barrio Jardín fueron superiores durante buena parte del encuentro y justificó los tres puntos, más allá del descuento del Tatengue sobre el final, que le puso algo de suspenso a un partido que el conjunto cordobés había controlado.

Con la victoria, el elenco de La Docta, llegó a ocho puntos y dejó el último lugar de la zona, que ahora ocupa Central Córdoba de Santiago del Estero que reune siete unidades.

Los locales encontraron la ventaja a los 38 minutos por intermedio de Agustín “Canario” Álvarez Martínez. El delantero uruguayo recibió en la puerta del área y sacó un potente derechazo que se clavó arriba, lejos del alcance del arquero del elenco santafesino. Un verdadero golazo que le permitió a la “T” irse al descanso en ventaja.

En el segundo tiempo, los que ahora orienta Omar De Felippe mantuvieron el control del juego y consiguió el segundo tanto a los 29 minutos. Otra vez el atacante oriental encabezó una contra y encontró sin marcas a Valentín Depietri, que ingresó de frente al arco. El delantero definió con precisión y estableció el 2 a 0 parcial.

Antes del segundo tanto, el entrenador del elenco albiazul había realizado modificaciones para darle mayor frescura al equipo: Giovanni Baroni y Diego Valoyes ingresaron en lugar de Franco Cristaldo y Rick.

Cuando Talleres parecía tener el partido resuelto, Eric Martínez marcó el descuento para Unión y le puso dramatismo a los últimos minutos. Sin embargo, logró sostener la ventaja y celebró una victoria que necesitaba especialmente después de un comienzo irregular en el campeonato doméstico.