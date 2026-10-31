El boxeo internacional tendrá este sábado una de sus grandes citas con el regreso de Saúl “Canelo” Álvarez. El mexicano enfrentará al camerunés Christian Mbilli en el Kingdom Arena de Riad, Arabia Saudita, en un combate que tendrá en juego el título mundial supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Canelo volverá a competir después de 13 meses de inactividad. Su última presentación había sido en septiembre de 2025, cuando perdió ante Terence Crawford y dejó atrás su condición de campeón indiscutido de la categoría. Luego de aquella derrota, el mexicano pasó por una cirugía de codo y realizó un proceso de recuperación.

“Soy el retador ahora, pero en mi mente siempre he sido campeón, desde que era un niño” dijo el mexicano, quien se mostró entusiasmado por volver al ring después de más de un año y agradeció a su equipo y a quienes hicieron posible la pelea. “No tengo nada que demostrarle a nadie. Simplemente amo el boxeo y sé que todavía tengo cosas por conseguir”.

Del otro lado estará Mbilli, quien llega como campeón mundial del CMB y con un récord profesional de 29 victorias, una derrota y un empate, con 24 triunfos por nocaut. El franco-camerunés fue elevado a campeón absoluto en enero de 2026, luego de que Crawford dejara vacante el cinturón por retiro.

“Estoy listo para dejar en shock al mundo” dijo Mbilli, el campeón defensor, quien además admitió haber tenido una de sus mejores preparaciones. “Tengo un gran respeto por Canelo y por toda su carrera, pero (hoy) será una historia diferente y vengo a ganar”.

Por su parte,Saúl ‘Canelo’ Álvarez, a los 35 años, llegará al combate con 68 peleas profesionales: 63 victorias, 39 de ellas por la vía categórica, tres derrotas y dos empates. Sus únicas caídas fueron frente al local Floyd Mayweather en 2013, el ruso Dmitri Bivol en 2022 y el estadounidense Terence Crawford en 2025.

El mexicano buscará recuperar uno de los títulos que supo conquistar durante su extensa trayectoria, donde cosechó 16 títulos mundiales en las categorías superwelter, mediano, supermediano y semicompleto. También fue el primer campeón indiscutido latinoamericano en la división de los supermedianos.

Horario y dónde ver la pelea

El combate se realizará este sábado 31 de octubre en Riad. En Argentina, la transmisión principal comenzará a las 13:30, mientras que la salida al ring de los protagonistas está prevista aproximadamente para las 18. La pelea podrá seguirse a través de DAZN, bajo la modalidad de pago por evento. El horario del combate estelar puede modificarse dependiendo de la duración de los enfrentamientos anteriores.

La función, denominada “México contra el Mundo”, contará además con otros cruces destacados, entre ellos el de Jaime Munguía frente a Nikita Zon.