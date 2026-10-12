La categoría espectáculo del automovilismo argentino el TC 2000 se presentará entre el 31 de octubre y el primero de noviembre en el autódromo Parque de la ciudad de General Roca, en el marco de la décima fecha del Campeonato 2026 de la divisional. Será la carrera número 33 en el historial y llegará acompañada con el Top Race y la Fórmula Nacional.

La última presentación fue el 17 de agosto del 2025, en aquella oportunidad la victoria fue para Matías Rossi (Toyota Corolla Cross), quien terminó escoltado por Emiliano Stang (Toyota Corolla Cross) y Nicolás Palau (Volkswagen Nivus).

Luego de la jornada disputada en La Pampa, en el circuito de Toay, el líder del certamen es Matías Rossi, con 159 puntos, seguido de Franco Vivian (131) y Emiliano Stang (117). Hasta el décimo puesto se escalonan Gabriel Ponce de León (99), Lucas Carabajal (97), Franco Morillo (76), Valentín Yankelevich (55), el rionegrino Facundo Aldrighetti (51), de Villa Regina, Marcelo Ciarrocchi (33) y Nicolás Traut (27).

En 33 competencias disputadas en el trazado valletano, el máximo ganador en la divisional es el desaparecido Juan María Traverso, el oriundo de Ramallo se alzó con 8 victorias, 5 con Renault Fuego, 2 con Peugeot 405 y la restante con Honda Civic.

En la historia del automovilismo nacional quedó la victoria del popular "Flaco" en 1988 cuando atravesó la línea de llegada con su auto prendido fuego. Hecho histórico que marcó una época.